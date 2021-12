Powstaje spin-off „Domu z papieru”. Głównym bohaterem Berlin

Od 2017 roku hiszpańska produkcja podbija świat. W piątek 3 grudnia na Netfliksie zadebiutuje druga połowa 5. części serialu „Dom z papieru”, w której osaczony profesor zaciekle walczył będzie o najwyższą stawkę. Chce zdobyć złoto, ale, co ważniejsze, wydobyć swój zespół z tarapatów.

„La Casa de Papel” to jeden z najpopularniejszych i najbardziej wyczekiwanych seriali Netfliksa. Nic więc dziwnego, że platforma zdecydowała, że będzie w jakimś stopniu kontynuować tę historię.

Spin-off „Domu z papieru” o Berlinie

W 2023 roku subskrybenci Netfliksa będą mogli obejrzeć spin-off serii „Dom z papieru”. Nie jest ona jeszcze nazwana, jednak wiadomo, że będzie koncentrować się na postaci Berlina, znanego też jako Andresa de Fonollosa i granego przez Pedro Alonso.

W „La Casa de Papel” Berlin, choć umiera stosunkowo szybko i pojawia się później już tylko w retrospekcjach, jest jedną z najpopularniejszych postaci. To przyrodni brat Profesora i jeden z mózgów operacji przygotowanych w związku z napadami na Bank Hiszpanii i Mennicę Królewską.

Południowokoreańska wersja „Domu z papieru”

Równolegle powstaje także południowokoreańska wersja „Domu z papieru”. Jak dowiedziało się „Variety”, tam w Berlina wcieli się aktor Park Hae-soo, znany szerokiej publiczności z serialu „Squid Game”.

Akcja serialu będzie rozgrywać się na Półwyspie Koreańskim. Reżyser adaptacji, Kim Hong-sun, to twórca takich telewizyjnych produkcji jak „The Guest”, „Voice” i „Black”, a zarazem uznany twórca kryminałów fantastycznych. Za scenariusz odpowiedzialny jest Ryu Yong-jae wraz z zespołem, w którego portfolio znajdują się m.in. jedna z produkcji Netflix pt. „Hologramowa miłość” („My Holo Love”) czy serial tvN pt. „Pamiętnik psychopaty” („Psychopath Diary”). Nowy projekt jest efektem współpracy BH Entertainment i Contents Zium.

– Koreańscy twórcy od lat rozwijali swoją własną kulturę audiowizualną i specyficzny język. Podobnie jak w przypadku naszego serialu, udało się im przełamać kulturowe granice przez co stali się punktem odniesienia dla tysięcy widzów na świecie, zwłaszcza tych młodych – mówi Alex Pina, twórca i producent wykonawczy „Domu z papieru”. – To fascynujące, że świat Domu z papieru był dla kogoś na tyle ciekawy, że podjął się jego adaptacji. Myślę, że fakt przeniesienia miejsca akcji na Półwysep Koreański to znacząca zmiana, z której jestem bardzo zadowolony – dodaje.

