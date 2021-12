Pytanie za 250 tys. złotych w „Milionerach”. Jak poradził sobie uczestnik?

W ostatnim odcinku „Milionerów” grę o milion złotych kontynuował Marcin Wojciechowski. Uczestnik zakończył poprzedni odcinek z wygraną w wysokości 20 tys. złotych, jednak nie miał już do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Pytanie za gwarantowaną sumę 40 tys. złotych dotyczyło historii.

„Milionerzy”. Która to miara użyta przez Eratostenesa z Cyreny posłużyła do obliczenia obwodu Ziemi?

A) mauzoleum

B) stadion

C) gimnazjon

D) agora

Gracz wybrał odpowiedź B, która okazała się poprawna. Kolejne pytania także nie sprawiły mu trudności. Problemy pojawiły się dopiero przy pytaniu wartym 250 tys. złotych.

„Milionerzy”. W komiksie Arta Spiegelmana „Maus” Niemcy zostali przedstawieni jako koty, Żydzi jako myszy. A Cyganie?



A) jako konie

B) jako kury

C) jako ćmy

D) jako psy

Marcin Wojciechowski. przyznał, że nie czytał tego komiksu, choć kojarzył, czego dotyczył. Ponieważ nie był pewien, jak zostali w nim przedstawieni Cyganie, postanowił zrezygnować z dalszej gry. Tym samym uczestnik wyszedł z telewizyjnego studia z nagrodą w wysokości 125 tys. złotych. Poprawna odpowiedź na to pytanie to C - jak ćmy.

„Milionerzy” - kiedy nowe odcinki?

Pierwszy odcinek nowego sezonu Milionerów wyemitowano w poniedziałek 15 lutego. Kolejne można oglądać na antenie TVN od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 oraz na Player.pl.

