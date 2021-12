Patrizia Gucci dla „Wprost”: Film „Dom Gucci” jest totalną szmirą. Prawdopodobnie pozwiemy Ridleya Scotta

„Dom Gucci” jest obecnie jednym z najchętniej oglądanych filmów na świecie. Jego reżyser Ridley Scott, twórca takich hitów jak „Gladiator” (2000), „Hannibal” (2001), „G.I. Jane” (1997), a ostatnio „Ostatni pojedynek”, oraz wytwórnie odpowiedzialne za jego produkcję (Metro-Goldwyn-Mayer, Bron Creative, Scott Free Productions), zarobią na obrazie krocie. Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Jared Leto czy sam Al Pacino będą chwaleni za swoje role w tym obrazie prawdopodobnie do końca swoich dni. A co jeżeli to wszystko jest nieprawdą, jak twierdzi rodzina Gucci? Co czulibyśmy, gdyby to naszych bliskich przedstawiono w taki sposób, a później wpajano ten obraz do głów widzom w kinach na całym świecie?

Kilka dni temu rodzina Gucci wydała oświadczenie w związku z premierą nowego obrazu Ridleya Scotta. W nim zaznaczyli, że twórcy „Domu Gucci”, nie zawracali sobie głowy konsultacją scenariusza z członkami znanego rodu. Zarzucili, że reżyser i producenci przedstawili ich jako „bandytów i ignorantów”, niewrażliwych na otaczający ich świat. „Jest to niezwykle bolesne z ludzkiego punktu widzenia i obraża spuściznę, na której zbudowana została marka” – napisali. „Gucci to rodzina, która żyje, szanując dzieła swoich przodków. Ich pamięć nie zasługuje na to, aby wystawiać nieprawdziwe i nieoddające sprawiedliwości bohaterom widowisko” – czytamy.

Rodzina Gucci to rodzina dumna. Bo taka być powinna. Ma piękną historię, która nie jest jednak niezmącona życiowymi tragediami. Czy to jednak oznacza, że można robić z historią, co się komu tylko podoba? Morderstwo, zlecone przez Patrizię Reggiani, byłą żonę Maurizio Gucciego, postawiło dynastię w bardzo złym świetle. Przez dwa lata nie wiedzieli, kto za tym stoi. Teraz – jak piszą w oświadczeniu – film Ridleya Scotta odpuszcza grzechy Patrizii Reggiani, tworząc z niej swego rodzaju ofiarę, próbującą przetrwać w męskiej, szowinistycznej kulturze korporacyjnej. Jak było naprawdę? Jaka jest rodzina Gucci teraz? Jacy byli przedstawieni w filmie Maurizio, Paolo, Aldo czy Rodolfo Gucci? Jak to, co stało się przed laty, wpłynęło na życia kolejnych pokoleń? Czy twórcy tego typu filmów powinni być pociągnięci do odpowiedzialności za mijające się z prawdą przedstawienie „modnego tematu”? O to zapytałam Patrizię Gucci, członkinię czwartego pokolenia rodziny – córkę Paolo Gucciego (w filmie granego przez Jareda Leto), wnuczkę Aldo Gucciego (Al Pacino) i prawnuczkę samego założyciela imperium – Guccio Gucciego.

Członkowie rodziny Gucci są ze sobą bardzo blisko. Patrizia Gucci zaznaczyła już na początku wywiadu, że rozmawia ze mną w imieniu wszystkich żyjących członków rodu. Część z nich już widziała film, część dopiero czeka to trudne wyzwanie, natomiast wszyscy są zgodni co do tego, że Ridley Scott i wytwórnie: Metro-Goldwyn-Mayer, Bron Creative oraz Scott Free Productions, odpowiedzialne za produkcję filmu, przedstawili ich bliskich w sposób dalece mijający się z prawdą.

Gabriela Keklak: Jest pani wnuczką Aldo Gucciego. Jak wspomina pani swojego dziadka?

Patrizia Gucci: Miał trzech synów: Paolo, Roberto, Giorgio i jedną córkę – Patrizię. Dziadek Aldo był bardzo wytwornym, eleganckim mężczyzną. Zarządzał firmą w Stanach Zjednoczonych przez ponad 30 lat (od 1953 do 1986 roku – red.), o czym też wspominaliśmy w naszym oświadczeniu, dotyczącym filmu „Dom Gucci”.