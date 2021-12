Dobre filmy na Netflix, których prawdopodobnie nie oglądałeś

„Nieoszlifowane diamenty”



Rosnące długi i coraz bardziej niecierpliwi wierzyciele zmuszają szybko mówiącego jubilera z Nowego Jorku do podjęcia ryzykownej akcji.



„Kaliber”



Przyjaciele podróżują do odosobnionej szkockiej wioski na weekendowe polowanie. Gdy jeden z nich przypadkowo zabija dziecko, drugi decyduje się również oddać strzał.



„Good Time”



Po nieudanym skoku na bank, Connie stara się zdobyć pieniądze potrzebne do wpłacenia kaucji za aresztowanego brata.



„Queen i Slim”



Pierwsza randka Queen i Slima przybiera nieoczekiwany obrót, gdy zostają zatrzymani przez policję.



„Winni”



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Frances Ha”



Frances ma 27 lat i każdego dnia budzi się z nowym pomysłem na przyszłość.



„Poobijana”



Była gwiazda mieszanych sztuk walki chwyta się ostatniej szansy na odbicie w ringu, walcząc zarazem o prawo do dziecka.



„Wszystkie jasne miejsca”



Stojącą na krawędzi mostu nastoletnią Violet dostrzega przebiegający obok Theodore. Chłopak robi wszystko, by nakłonić ją do szkolnego projektu.



„Panny Roztropne”



W Szkocji w latach 90. grupa uczennic szkoły katolickiej ma okazję pojechać do Edynburga na konkurs chóralny, ale od wygranej bardziej interesują je randki, imprezy i picie.



„Cemetery Junction”



Lata siedemdziesiąte XX wieku. Trzech przyjaciół – Freddie (Christian Cooke), Bruce (Tom Hughes) oraz Snork (Jack Doolan) – wiedzie pełne rutyny życie w małym, angielskim miasteczku. Freddie marzy o wyrwaniu się klasy robotniczej i lepszej przyszłości, a chłodny i charyzmatyczny Bruce oraz nieudacznik Snork zadowoleni są z tego, co mają. Kiedy jednak ambitny chłopak dostaje nową pracę i zaczyna spotykać się ze swoją szkolną miłością Julie (Felicity Jones), jego dwaj kumple zaczynają inaczej patrzeć na rzeczywistość.

