„1 z 10”. Fani programu oburzeni, w sieci roi się od komentarzy. Co działo się w ostatnim odcinku?

Fani „Jeden z dziesięciu” są oburzeni tym, w jaki sposób dochodzi ostatnio do wygranych w teleturnieju. Na Facebooku produkcji roi się od komentarzy, w których internauci zwracają uwagę na to, że program powinien nazywać się „Jeden Szczęściarz z Dziesięciu”. O co chodzi?