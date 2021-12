Co oglądać na HBO GO? Od dziś 3-odcinkowy serial „Czas” z Seanem Beanem

W serialu „Czas” występują Sean Bean („Gra o tron”), Stephen Graham („Zakazane imperium”), Siobhan Finneran, Sue Johnston, Hannah Walters, David Calder, Nadine Marshall, Michael Socha, Aneurin Barnard, Jack McMullen oraz James Nelson-Joyce.

„Czas” – o czym jest serial?

Mark Cobden (Sean Bean) jest nauczycielem, mężem i ojcem, który w wypadku zabił niewinnego mężczyznę. Jest przytłoczony poczuciem winy i godzi się, a nawet czuje ulgę, dowiadując się, że został skazany na cztery lata. Rozdzielony ze swoją rodziną nie wie, co czeka go w nowym, nieprzyjaznym miejscu, gdzie bardzo szybko będzie musiał nauczyć się sztuki przetrwania. Eric McNally (Stephen Graham) jest natomiast funkcjonariuszem służby więziennej. Troskliwy i uczciwy Eric stara się chronić osadzonych, co jest bardzo trudnym zadaniem w zakładzie karnym, gdzie napięcie między skazanymi sięga zenitu. Kiedy pewnego dnia jeden z najbardziej niebezpiecznych więźniów poznaje jego słaby punkt, Eric staje przed trudnym dylematem.

Serial „Czas” („Time”) jest już w całości dostępny w HBO GO. Emisja na antenie HBO zaplanowana została od 14 grudnia. Serial liczy 3 odcinki.

Twórcy serialu „Czas”

Reżyserem serialu jest Lewis Arnold, a autorem scenariusza Jimmy McGovern. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Tom Sherry oraz Michael Parke z ramienia BBC Studios Production, Lucy Richer dla BBC, a także Jimmy McGovern, Sean Bean i Stephen Graham. Producentem serialu jest Simon Maloney. Międzynarodową dystrybucją zajmuje się BBC Studios. Serial „Czas” („Time”) wyprodukowany został dla BBC przez BBC Studios Production.

