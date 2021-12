Co oglądać w weekend na Netflix? To nowe filmy i seriale, które warto zobaczyć

Na liście netfliksowych nowości są między innymi filmy takie jak „Psie pazury”, „Emma” czy „Wieczny singiel”. W wolny weekend obejrzeć możecie także kolejną część „Domu z papieru” czy 4. sezon „Selling Sunset”. Sprawdźcie, co jeszcze pojawia się wśród propozycji platformy Netflix.

„Emma”

Emma większość czasu spędza na swataniu ludzi, których spotyka na swojej drodze, ale sama nie chce wychodzić za mąż. A przynajmniej nie prędko.



„Psie pazury”



Charyzmatyczny właściciel rancza Phil Burbank nie jest przyjemnym człowiekiem. Gdy jego brat sprowadza do domu nowo poślubioną żonę i jej syna, Phil zaczyna znęcać się nad nimi. Wkrótce jednak zaczyna rozumieć, czym jest miłość.



„Wieczny singiel”



Peter prosi najlepszego przyjaciela, aby udawał jego chłopaka podczas świątecznego wyjazdu do domu, jednak ich plan i uczucia zmieniają się, gdy do akcji wkracza rodzina.



„Dom z papieru”, 2. połowa 5. części



Osaczony profesor zaciekle walczy o najwyższą stawkę. Chce zdobyć złoto, ale, co ważniejsze, wydobyć swój zespół z tarapatów.



„Rodzice chrzestni z Tokio”



Podczas świąt Bożego Narodzenia trójka tokijskich bezdomnych znajduje na śmietniku niemowlę. Przyjaciele postanawiają odszukać rodziców dziecka.



„Queen i Slim”



Pierwsza randka Queen i Slima przybiera nieoczekiwany obrót, gdy zostają zatrzymani przez policję.



„Poobijana”



Była gwiazda mieszanych sztuk walki chwyta się ostatniej szansy na odbicie w ringu, walcząc zarazem o prawo do dziecka.



„Selling Sunset” sezon 4.



Elitarni agenci nieruchomości z Oppenheim Group sprzedają luksusowe posiadłości zamożnym klientom z Los Angeles. Gdy dołącza do nich nowa agentka, zaczynają się problemy.



„Kaliber”

Przyjaciele podróżują do odosobnionej szkockiej wioski na weekendowe polowanie. Gdy jeden z nich przypadkowo zabija dziecko, drugi decyduje się również oddać strzał.



„Kojoty”



Grupa obozowiczów znajduje w lesie diamenty. Rozpoczyna się dzika przygoda, która wystawia ich życie na niebezpieczeństwo, a ich przyjaźń - na wielką próbę. Czytaj też:

„1 z 10”. Fani programu oburzeni, w sieci roi się od komentarzy. Co działo się w ostatnim odcinku?