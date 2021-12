„Rolnik szuka żony”. Finał 8. edycji przesunięty. Produkcja wyjaśnia

W ósmej edycji programu „Rolnik szuka żony” widzowie nie mogli narzekać na brak wrażeń. Krzysztof i Bogusia zaręczyli się po kilku dniach znajomości, Kamila i Stanisław odrzucili wszystkich kandydatów, natomiast Elżbieta i Marek... z tą parą wciąż nic nie wiadomo, podobnie jak z Kamilem i Joanną. Jedno jest pewne, będzie ciekawie, co widać już w zwiastunie finałowego odcinka „Rolnik szuka żony”.

Tymczasem produkcja show poinformowała, że zmieni się nieco czas emisji programu. „No to chyba najwyższy czas na nasz FINAŁOWY zwiastun. Ponieważ wcześniej w niedzielę wszyscy kibicujemy polskim skoczkom w Wiśle, to widzimy się w niedzielę WYJĄTKOWO o 21:25. (no, chyba że będą skakać dłużej to może być ciut później, ale widzimy się na pewno)” – czytamy w opisie zwiastuna odcinka.

„Rolnik szuka żony”

Program emitowany jest od 2014 roku na antenie TVP1. Od początku prowadzącą show jest Marta Manowska. W programie występuje grupa rolników-singli, którzy poprzez udział w programie chcieliby znaleźć towarzyszkę/towarzysza życia. W zerowym odcinku przedstawiane są sylwetki kandydatów/kandydatek, a zainteresowane panie/panowie są proszeni o przysłanie listów do wybranego rolnika.

„Mają wszystko: domy, ziemię, maszyny, dostęp do najnowszych technologii, ciekawą i pewną pracę, dach nad głową, przyzwoite zarobki oraz czas na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Do pełni szczęścia brakuje im jednego – partnerki, która chciałaby z nimi dzielić radości i smutki dnia codziennego. Bohaterowie, to współcześni, polscy rolnicy, którzy do tej pory nie znaleźli bratniej duszy” – brzmi opis programu.

Czytaj też:

Anna Dymna przyznaje: Nie poddam się tak łatwo, ale nie mam już siły