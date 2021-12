Ed Sheeran i Elton John we wspólnym utworze. Czujecie świąteczny klimat?

Święta coraz bliżej, więc i świątecznych motywów, dekoracji oraz piosenek będziemy widzieć i słyszeć coraz więcej w naszym otoczeniu. Swoją cegiełkę do świątecznego szaleństwa dołożyli też sir Elton John i Ed Sheeran, którzy nagrali utwór zatytułowany po prostu „Merry Christmas”.

Wyprodukowany przez Steve'a Maca singiel to pierwsza wspólna piosenka tych dwóch artystów. Co ciekawe, obaj mają już na swoim koncie po świątecznym hicie. Elton John nagrał kiedyś „Step Into Christmas”, a Sheeran „Perfect”. Oba utwory słyszeliście już na pewno niejeden raz, zwłaszcza że ten dtugi leci w radiu od 1973 roku.

Przy okazji premiery „Merry Christmas” do sieci trafił teledysk ze scenariuszem autorstwa Jasona i Jenny Koenig oraz samego Eda Sheerana. Znajdziemy w nim wszystko to, co kojarzy nam się ze świętami: mnóstwo złotego, zielonego i czerwonego koloru, obowiązkowa choinka z bombkami i stroje Świętego Mikołaja.

Charytatywny cel Eltona Johna i Eda Sheerana

Warto dodać, że wszelkie zyski z singla „Merry Christmas” obaj panowie zdecydowali się przekazać na cele charytatywne. Ed Sheeran wesprze Suffolk Music Foundation, z kolei Elton John przekaże uzyskane w ten sposób środki na The Rlton John AIDS Foundation.

Czytaj też:

Epic znów obdarował dobrymi grami. Zobaczcie, co jest do wzięcia