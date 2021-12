Od Spider-Mana do Freda Astaire'a. Tom Holland wcieli się w legendarnego tancerza

– Och, gram Freda Astaire'a – powiedział Holland w rozmowie z Associated Press, podczas promocji filmu „Spider-Man: Bez drogi do domu” w niedzielę 5 grudnia. – Scenariusz otrzymałem tydzień temu. Jeszcze go nie czytałem. Nie dali mi go jeszcze. Wiem, że Amy Pascal jest w jego posiadaniu. Zadzwoniła do mnie na FaceTime wcześniej, kiedy odbywałem wspaniałą kąpiel i sobie miło porozmawialiśmy. Ale będę grał Freda Astaire'a – przekazał aktor.

Pascal chce Hollanda

Producentka Amy Pascal już w listopadzie na łamach „GQ” przyznała, że myśli o Tomie Hollandzie w kontekście roli legendarnego tancerza, aktora, wokalisty i choreografa. Aktor, który kojarzony jest głównie z roli Spider-Mana, zadebiutował na scenie West Endu w produkcji „Billy Elliot The Music” w 2008 roku. Najpierw wcielał się w postać przyjaciela tytułowej postaci Michaela Caffreya, a w 2010 roku objął główną rolę.

Biograficznego filmu, który planuje Sony nie należy mylić z „Fred & Ginger” Amazona i Autoatika, w którym Astaire'a gra Jamie Bell, a Margaret Qualley wciela się w Ginger Rogers.

Fred Astaire

Kariera Freda Astaire'a trwała 76 lat. Zmarł w 1987 roku z powodu zapalenia płuc. Był jednym z najpopularniejszych aktorów i uważany był za najlepszego tancerza XX wieku. Występował od 7 roku życia. Pojawił się w produkcjach takich jak „Tańcząca Wenus” (1933) z Joan Crawford, „Marzeniach o karierze” (1941) z Ritą Hayworth czy „Paradzie wielkanocnej” (1948) z Judy Garland. Nakręcił dziewięć filmów z Ginger Rogers i kilka z Cyd Charisse. W 1950 roku Fred Astaire otrzymał honorowego Oscara za całokształt pracy aktorskiej.

