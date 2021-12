Jest akt oskarżenia przeciwko pracownikom TVP. Ogórek i Janecki spotkają się w sądzie z aktywistą?

„W Tyle Wizji” to program nadawany na antenie TVP Info od kwietnia 2016 roku. W swojej formule nawiązywać ma do „Szkła Kontaktowego”. Prowadzący, w tym Marcin Wolski, Stanisław Janecki, Dorota Łosiewicz, Magdalena Ogórek czy Jacek Łęski, komentują i podsumowują najważniejsze wydarzenia dnia z Polski i ze świata. Szefem programu jest Marcin Wolski.

Staszewski pozywa Ogórek i Janeckiego

Jak poinformował w mediach społecznościowych Bart Staszewski, chodzi o materiał, w którym Magdalena Ogórek oraz Stanisław Janecki mówili, że aktywista LGBTQ+ wraz z zagranicznymi mediami w tajemnicy jeździł po Polsce i kręcił pozorowane scenki, które ukazywać miałyby, że w Polsce jest homofobia. Jak tłumaczy Staszewski, miał też w rzekomych „ustawkach” wykorzystywać inne osoby – instruować ich, co mają mówić i robić. „Wszystko po to, żeby kolportować takie materiały za granicę” – przedstawił specyfikę słów prowadzących „W tyle wizji” aktywista. Zamieścił także link do nagrania, którego dotyczy jego pozew.

Bart Staszewski zapowiedział pozew przeciwko Kai Godek

„Ta zmyślona historia na mój temat to element szerszej propagandy przeciwko mnie. Będę domagał się skazania Ogórek i Janeckiego, i nie wykluczam choć częściowego zadośćuczynienia moich strat. Częściowego, bo żaden wyrok nie zadośćuczyni mi stresu związanego ze szczuciem w mediach publicznych czy strachu związanego z groźbami, jakie otrzymuje, ale mogę przynajmniej próbować osiągnąć jakiś rodzaj sprawiedliwości w polskich, wolnych sądach” – argumentował aktywista.

Staszewski zapowiedział też, że powstaje już akt oskarżenia przeciwko Kai Godek i że w najbliższym czasie ogłosi także inne procesy.

