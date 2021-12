7 kroków, które pozwolą Ci poczuć się jak członek gangu „Domu z papieru”. Netflix ujawnia tajne triki

Wpisujcie miasta! Czyli stwórz tożsamość w stylu Profesora



Tokio, Berlin czy Helsinki, a może zupełnie inne i jeszcze niezajęte miasto jak Frankfurt, Singapur czy Warszawa? Wybór jest ogromny – samych polskich miast jest aż 954! Niezależnie od tego, które zostanie wybrane na kolejny pseudonim w gangu Profesora, warto ustawić je jako nazwę swojego profilu. Aby go spersonalizować, po zalogowaniu się na konto Netflix należy wejść na www.netflix.com/EditProfiles, wybrać profil, a następnie dowolnie edytować jego nazwę i ikonę. Uwaga, do wyboru dostępny jest cały katalog wizerunków sprawców napadu.



Znalazłeś kreta? Skasuj go!



Na konto Netflix wdarł się nieproszony gość? Może to być przyjaciel lub rodzeństwo, na którego urządzeniu na chwilę się zalogowaliśmy. A może były/a po wyprowadzce nadal nie założyli własnego konta? Jak przegonić intruza, który niczym [spoiler alert!] Palermo wypadł czasowo lub na stałe z paczki? Aby szybko i skutecznie zweryfikować, czy ze wspólnego konta korzystają tylko najbliżsi, należy wejść w „Konto” w menu Netflix i wybrać „Wyloguj się ze wszystkich urządzeń”, a następnie potwierdzić dezaktywację. Klik i kryzys zażegnany.



Wybierz się na własny napad — zabierz ze sobą Netflix

Szykuje się długi napad, to znaczy wypad do banku? Oczekując na wypłatę środków, można zabić (najważniejsza zasada — bez ofiar)... trochę czasu i obejrzeć coś na Netflix. By podczas seansu nieprzewidziane zdarzenia nie przerwały akcji, najlepiej pobrać wybrany tytuł wcześniej, by oglądać go w trybie offline – w dowolnej mennicy czy banku na świecie! Wystarczy wejść w aplikację Netflix na urządzeniu mobilnym i wybrać tytuł, a następnie, wcisnąć ikonę „Pobierz”. W przypadku seriali i programów ikona ta pojawi się obok każdego dostępnego odcinka). Gdy tytuł zostanie zaciągnięty, będzie dostępny w folderze „Pobrane pliki”. Z takim przygotowaniem śmiało można ruszać na kolejną robotę!





Chroń swój gang



Każdy gang ma swoje zasady – Profesor ustalił je jasno już na samym początku. Żadnych imion, żadnych osobistych informacji, żadnych bliższych relacji, żadnych ofiar. Wszystko po to, by chronić członków ekipy. Z konta Netflix może jednocześnie korzystać nawet pięć osób, dlatego warto przygotować poszczególne profile tak, by każda z nich mogła w pełni bezpiecznie odkrywać tajemnice biblioteki filmów i seriali, a rodzice trzymać nad wszystkim pieczę. W zakładce „Profile i kontrola rodzicielska” można znaleźć cały wachlarz opcji stworzonych dla Profesora – możliwość ustawienia kodu PIN, filtrów wiekowych czy usuwanie konkretnych tytułów z biblioteki. Wystarczy kilka kliknięć, i nawet mały Cincinnati może cieszyć się własnym miejscem w gangu i dostępem do ulubionych treści.



Zatrzyj ślady



Nawet najlepiej zaplanowane akcje mogą się nie udać, jeśli ślady działania nie zostaną odpowiednio zatarte. Aby zachować w tajemnicy swoje ulubione filmy i programy, można usunąć historię oglądania, logując się na koncie Netflix, a następnie klikając w opcję „Konto”. Dalej w sekcji „Profile i kontrola rodzicielska” należy wejść w „Historię oglądania” wybranego profilu i wcisnąć ikonkę ⊘ obok odcinka lub tytułu, który chcemy ukryć — można wymazać zarówno poszczególne epizody, jaki i całą serię (gdy pojawi się dodatkowa opcja „Ukryć serial?”). Można też po prostu wykasować całą swoją historię oglądania, wybierając „Ukryj wszystko” na dole strony.



Poruszaj się po Netflix jak Río

Rio to prawdziwy wirtuoz klawiatury. By nieco uszczknąć z jego talentu i poczuć się jak haker, warto poznać kilka skrótów klawiaturowych, które przydadzą się podczas oglądania filmów lub seriali Netflix na komputerze:



Enter i Spacja – pauza i odtwarzanie;F – włącz/wyłącz pełny ekran; Esc – wyjście z trybu pełnoekranowegoShift + Strzałka w prawo – przewijanie do przodu o 10 sekund;Shift + Strzałka w lewo – przewijanie do tyłu o 10 sekund;Strzałka do góry – podgłaśnianie;Strzałka do dołu – ściszanie;M – wyciszenie;S – pomiń czołówkę;



Skorzystaj z tajnych kodów Profesora

Profesor zawsze ma przygotowany plan A, B, C… i tak do końca alfabetu. Jego rozbudowane scenariusze potencjalnych zdarzeń nie raz ratowały gang z opresji, pozwalały znaleźć kolejne wyjście z sytuacji i podjąć kolejne kroki. Finał akcji w Banku Hiszpanii został już ujawniony, więc warto poznać specjalne kody, dzięki którym fani Domu z papieru z łatwością odnajdą kolejne emocjonujące produkcje:



Seriale w konwencji thrillera – 89811Thrillery akcji – 43048Akcja i przygoda – 1365Kryminalne filmy akcji i przygodowe – 9584Thrillery kryminalne – 10499Programy i seriale kryminalne – 26146Filmy kryminalne – 5824Latynoamerykańskie filmy kryminalne – 4756Hiszpańskie – 81399657Trzymające w napięciu – 100055Emocjonujące – 100041

Aby skorzystać z kodu, wystarczy wkleić wybrany ciąg cyfr na końcu adresu http://www.netflix.com/browse/genre/. Na przykład, by obejrzeć „thriller kryminalny”, w pasku przeglądarki, wystarczy wstawić adres: https://www.netflix.com/browse/genre/10499.Czytaj też:

