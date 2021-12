Nie żyje Janos Kobor, wokalista zespołu Omega. „Jesteśmy wstrząśnięci”

Jak poinformował zespół Omega w mediach społecznościowych, Janos Kobor, znany też jako Mecky, zmarł po "krótkiej chorobie". W oświadczeniu czytamy, że przyjaciele mężczyzny są "wstrząśnięci". "Był uwielbiany przez miliony fanów w kraju i za granicą jako wielka gwiazda sceny rockowej. Nie mamy słów, pozostaje cisza. Mecky zawsze pozostanie w naszych sercach" - napisali.

facebook

Janos Kobor i zespół Omega

Janos Kobor urodził się 17 maja 1943 roku w Budapeszcie. Zespół Omega założył wraz z kolegami w 1962 roku. Początkowo grali covery. Popularni stali się, gdy do składu dołączył Gabor Presser, klawiszowiec i kompozytor. Wtedy nagrali między innymi przebój „Gyöngyhajú lány” (ang. „The Girl With The Pearl's Hair”), znany też w Polsce pod nazwą „Dziewczyna o perłowych włosach”. W naszym kraju piosenkę tą wykonywali między innymi Kazik czy Janusz Radek. Angielską wersję utworu stworzyła także grupa Scorpions.

Kobor był nie tylko wokalistą zespołu ale też producentem i reżyserem nagraniowym. Był laureatem nagród Kossutha i Ferenca Liszta.

Czytaj też:

Co nowego w tym tygodniu na Netflix? Lista premier