„Sylwestrowa Noc Przebojów”. Wiemy, jakie gwiazdy wystąpią podczas imprezy Polsatu

Przypomnijmy, w ubiegłym roku „Sylwestrowa Noc Przebojów” została odwołana ze względu na pandemię koronawirusa. Tym razem show ma się odbyć, jednak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Informacja o tym, że sylwestrowy koncert Polsatu odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie znalazła się w komunikacie spółki zarządzającej obiektem. Zapowiedziano, że na arenie głównej obiektu zbudowana zostanie multimedialna scena.

Kto wystąpi podczas sylwestra Polsatu?

Co ciekawe, w komunikacie zawarto nazwiska i pseudonimy sceniczne gwiazd, które mają umilać widzom czas podczas wydarzenia. Po jakimś czasie ta informacja zniknęła, jednak z listy wynika, że zobaczymy: Beatę Kozidrak, Dodę, Sławomira, Michała Wiśniewskiego, Sylwię Grzeszczak, Dawida Kwiatkowskiego, Michała Szpaka, FunFactory, Piersi, Bone M, Enej, Czadomana, Loonę, Daj To Głośniej i After Party.

„Sylwestrowa Noc Przebojów” Polsatu – o której godzinie początek imprezy?

Impreza rozpocznie się o godzinie 19:30 i zakończy się po północy. Uczestniczyć w niej będzie mogła publiczność i wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. Stadion Śląski otwarty zostanie o godz. 18:30.

