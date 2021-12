Co oglądać na Netflix? 10+ nowych propozycji od platformy

Wśród netfliksowych nowości ciekawymi nowymi pozycjami jest „Mało prawdopodobny morderca”, „Psie pazury” czy „Rozpieszczone bachory”. Jakiś czas temu w serwisie pojawił się też dokument o słynnym zaginięciu Birgit Meier. Kolejnym ciekawym formatem jest „Zaprowadź mnie do domu”, opisujący przejmujące historie o bezdomności w Stanach Zjednoczonych. Co jeszcze warto obejrzeć? Oto nasze propozycje.

„Mało prawdopodobny morderca”

Dramat kryminalny, którego twórcy podążają śladami niejakiego Stiga Engstroma. Mężczyzny, który prawdopodobnie uniknął sądu za zabójstwo, podając się za świadka zamachu na szwedzkiego premiera Olofa Palme.



„Rozpieszczone bachory”

Trójka rozpuszczonego rodzeństwa musi nauczyć się radzić sobie w życiu po tym, jak ich zamożny ojciec przed śmiercią sfingował utratę fortuny, aby dać im nauczkę.





„Im więcej, tym przyjemniej”



Pięć przeplatających się zabawnych opowieści o pełnej seksu i nowych możliwości nocy, gdy nic nie idzie zgodnie z planem, ale wszyscy dostają to, czego potrzebują.



„Psie pazury”

Dwaj bracia, właściciele dużego rancza w Montanie, stają przeciwko sobie, gdy George żeni się potajemnie z miejscową wdową.





„Zaginięcie Birgit Meier”

Rok premiery: Błędy śledczych przez lata uniemożliwiały rozwiązanie sprawy zaginięcia Birgit Meier w 1989 roku. Jednak jej brat nigdy nie ustał w wysiłkach, aby poznać prawdę.



„14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych”



Nieustraszony nepalski wspinacz Nimsdai Purja podejmuje pozornie niemożliwe wyzwanie, aby zdobyć wszystkich czternaście ośmiotysięczników w ciągu siedmiu miesięcy.



„Hellbound”



Pozaziemskie istoty wydają krwawe wyroki i wysyłają ziemian do piekła, przyczyniając się do powstania grupy wyznaniowej opartej na idei boskiej sprawiedliwości.



„Światło nocy”

W życiu pracownic japońskiego klubu nocnego w czerwonej dzielnicy Tajpej lat 80. nie brakuje wybuchów zazdrości i złamanych serc, ale również przyjaźni i miłości.





„Zaprowadź mnie do domu”

Przejmujące historie o bezdomności na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych tworzą filmowy obraz pogłębiającego się kryzysu humanitarnego.



„Szczera prawda”

Światowej sławy komik rozpaczliwie poszukuje drogi ucieczki po nocy spędzonej z bratem w Filadelfii, której konsekwencje wywracają jego życie na nice.





„Poobijana”



Była gwiazda mieszanych sztuk walki chwyta się ostatniej szansy na odbicie w ringu, walcząc zarazem o prawo do dziecka.

