Specjalne wydarzenie dla dzieci na Polsacie! „Świat pełen Niespodzianek” tworzy plejada gwiazd

„Świat pełen Niespodzianek” to wzruszająca, momentami zabawna opowieść o przyjaźni. Film zapewnia całej rodzinie zarówno rozrywkę, jak i przekazuje uniwersalne wartości. Czwórka młodych bohaterów – Lila, Kamil, Aleks i Wiki muszą przejść długą drogę ze zwykłego szkolnego korytarza do baśniowego lasu i groźnej krainy lodu, by docenić wartość przyjaźni. Pomoże im w tym Kinderino, bohater marki KINDER Niespodzianka, ale to oni sami będą musieli podjąć najważniejsze decyzje.

Plejada gwiazd w nietypowych rolach

O wielkości produkcji świadczy liczba zaangażowanych w jej realizację artystów – ponad 60 dziecięcych tancerzy oraz prawdziwa plejada gwiazd Telewizji Polsat w nietypowych rolach i niesamowitych kostiumach. W musicalu występują między innymi Stanisław Karpiel-Bułecka w roli orła, Krzysztof Ibisz jako łoś oraz Antoni Królikowski, Rafał Maserak i Adam Zdrójkowski jako szopy pracze. Wiewiórki, a właściwie wiewióenserki to Klaudia Halejcio, Magdalena „Kajra” Kajrowicz i Wiktoria Gąsiewska. Nauczycielkę gra Katarzyna Moś, która wykonuje także piosenkę przewodnią musicalu „Drogowskazy”.

Pierwsza taka produkcja

Podróż głównych bohaterów po świecie pełnym niespodzianek została w całości wyprodukowana w studiu filmowym dzięki technologii Virtual Film Production, czyli połączeniu technologii telewizyjnej, silnika gry komputerowej oraz ekranów wykorzystywanych przy eventach. Technologia Virtual Production dotąd w naszym kraju była używana głównie w grach, teledyskach, reklamach oraz produkcji telewizyjnej. „Świat pełen Niespodzianek” to pierwsza w Polsce produkcja fabularna, w której zastosowano takie rozwiązanie.

„Świat pełen Niespodzianek” – kiedy premiera musicalu?

Musical „Świat pełen Niespodzianek” w sobotę 18 grudnia o godz. 20:00 w Telewizji POLSAT oraz w Polsat Go.