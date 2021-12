Ewa Gawryluk i Waldemar Błaszczyk rozstają się po ponad 20 latach. Wydali oświadczenie

Informacja o rozstaniu Ewy Gawryluk i Waldemara Błaszczyka pojawiła się w środowym wydaniu programu „Dzień dobry TVN”. W wydanym oświadczeniu aktorzy zapewnili, że „pozostają w dobrych relacjach” i nie mają zamiaru komentować więcej tej sprawy.

„Rozstaliśmy się w zgodzie i pozostajemy w dobrych relacjach. Zawsze oddzielaliśmy prywatne sprawy od zawodowych, tak będzie i tym razem. Nie będziemy udzielać wywiadów na temat rozstania ani podawać żadnych prywatnych szczegółów” – napisali.

Związek Gawryluk i Błaszczyk

Ewa Gawryluk i Waldemar Błaszczyk poznali się na studiach. Aktor opowiadał o tym w wywiadzie dla Interii. Wyznał, że zakochał się w swojej żonie na pierwszym roku, jednak „wtedy mógł o niej tylko marzyć”. – Zobaczyłam go na zdjęciu i pomyślałam, że to jakiś pewny siebie i zepsuty przez kobiety cwaniaczek. Kiedy jednak spotkaliśmy się twarzą w twarz, od razu poczułam, że pasujemy do siebie – opowiadała z kolei aktorka.

Ślub wzięli w 1999 roku, a rok później na świat przyszła ich córka Maria.

