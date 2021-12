Andrzej Piaseczny przyjął trzecią dawkę szczepionki. Wdał się w dyskusję z koronasceptykami

Przypomnijmy, w połowie marca tego roku Andrzej Piaseczny wrzucił do sieci filmik, nagrany ze szpitalnego łóżka. Poinformował w nim, że zaraził się COVID-19, a jego problemy oddechowe sprawiły, że musiał zostać podłączony pod tlen. – Po 9 dniach choroby nastąpiło załamanie. Nie mogłem samodzielnie oddychać, a serie niemożliwych do powstrzymania ataków kaszlu, doprowadzały do utraty przytomności – mówił później Piaseczny. W kwietniu w Radiu ZET przekazał, że w związku z przebytą chorobą, ma konsekwencje natury wydolnościowej, jednak „wraca do życia”.

Piasek dyskutuje z internautami o szczepionkach

Piasek jest jedną ze znanych osób, które zachęcają do szczepień. Teraz przyjął trzecią dawkę i zdjęciem z tego wydarzenia podzielił się w mediach społecznościowych. „Zdrowia życzę Państwu! Wszystkim!” – napisał.

Tradycyjnie w komentarzach, zarówno na Instagramie jak i na Facebooku, pojawiła się masa osób, które krytykowały decyzję artysty. Część internautów stwierdziło, że szczepionki to „eksperyment medyczny”, a inni życzyli Piasecznemu „świadomości, bo się przyda”. Piosenkarz odpisał: „Wzajemnie”. „Ciekawe, po ilu latach szczepień co pół roku znudzi wam się ten ekshibicjonizm?” – napisał jeden z komentujących na Facebooku. „Dobry przykład, ot co” – odpowiedział Piasek.

