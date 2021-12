Jakie filmy i seriale na Netflix najchętniej oglądają Polacy? Lista TOP 10

W tym tygodniu na listę wskoczył na nowo „Wiedźmin”. Prawdopodobnie wynika to z tego, że już 17 grudnia na platformie zawita 2. sezon serialu i część użytkowników chce sobie przypomnieć, co działo się w pierwszej odsłonie. Pierwsze miejsce nie będzie dla was jednak wielkim zaskoczeniem. W TOP 10 Netfliksa znalazły się też produkcje świąteczne i bajki.

10. „Gazu, pieski, gazu”

Inteligentny i zabawny serial animowany na podstawie uwielbianej przez najmłodszych książki P. D. Eastmana.



9. „Człowiek na krawędzi”



W oknie hotelu na 21. piętrze pojawia się mężczyzna. Wszystko wskazuje na to, że zamierza popełnić samobójstwo.



8. „Im więcej, tym przyjemniej”



Pięć przeplatających się zabawnych opowieści o pełnej seksu i nowych możliwości nocy, gdy nic nie idzie zgodnie z planem, ale wszyscy dostają to, czego potrzebują.



7. „Wiedźmin”

Wiedźmin Geralt, zmutowany łowca potworów, szuka swojego miejsca w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.





6. „Rozpieszczone bachory”

Trójka rozpuszczonego rodzeństwa musi nauczyć się radzić sobie w życiu po tym, jak ich zamożny ojciec przed śmiercią sfingował utratę fortuny, aby dać im nauczkę.





5. „Park Jurajski: Obóz Kredowy”



Szóstka nastolatków biorących udział w obozie przygodowym po drugiej stronie wyspy Isla Nublar musi współpracować, gdy dinozaury wywołują wielki chaos.



4. „Dawid i elfy”

Znużony ciągłą pracą na najwyższych obrotach elf ucieka do świata ludzi, aby na nowo poczuć magię świąt. Pomaga mu w tym nowo poznany przyjaciel.





3. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



2. „Zagubieni w kosmosie”

Uwięziona w kosmosie lata świetlne od celu swojej podróży rodzina Robinsonów walczy o przetrwanie.





1. „Dom z papieru”



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją. Czytaj też:

Trudny quiz z filmu „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. Znasz odpowiedzi?