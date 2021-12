Billie Eilish pokazała teledysk do piosenki „Male Fantasy”. Artystka sama go wyreżyserowała

Billie Eilish jest laureatką siedmiu nagród Grammy, trzech MTV Video Music Awards, dwóch MTV Europe Music Awards 2019 oraz Apple Music Awards 2019. Własne piosenki zaczęła pisać już, gdy miała 11 lat. Jej pierwsza epka „Don't Smile at Me” zyskała status platynowej płyty między innymi w Kanadzie, Nowej Zelandii, Australii czy Stanach Zjednoczonych. Jej pierwszy album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” spotkał się z szerokim, pozytywnym odbiorem krytyków. Singiel „Bad Guy” z krążka stał sie przebojem międzynarodowym.

„Male Fantasy” Billie Eilish – o czym jest?

Teledysk przedstawia tylko samą artystkę, która porusza się z pokoju do pokoju, leży na łóżku i w wannie czy siedzi na kuchennym blacie. Utwór „Male Fantasy” jest melancholijnym przedstawieniem emocji, związanych z niespełnioną miłością. „Myślałam, że sobie poradzimy, ale nie wyszło/I nie potrafię myśleć o niczym innym, gdy prowadzę/Boję się, że zawsze będę tak czuć/Ale nic nie trwa wiecznie, już to znam” – śpiewa Eilish.

– Trudno było napisać tę piosenkę, bo chciałam też, aby było to tak odkrywcze, jak tylko możliwe. Ale trudno mi teraz w sposób otwarty i szczery opowiadać o moim życiu. Znacznie łatwiej mi pisać o mojej przeszłości i znajdować nową perspektywę. Zazwyczaj nie piszę piosenek o tym, przez co akurat przechodzę, ponieważ trudno mi to przetworzyć. Chodzi o to, że chciałam dokładnie opowiedzieć o tym, co akurat przeżywam. To trudne ale i satysfakcjonujące, odkrywcze i odsłaniające, jednak niesamowicie oczyszczające – mówiła o piosence na początku tego roku artystka.

„Happier Than Ever” z siedmioma nominacjami do Grammy

„Happier Than Ever” to drugi studyjny album amerykańskiej piosenkarki. Zostały wydany w lipcu 2021 roku. Jak wcześniej, Eilish napisała utwory ze swoim bratem Finneasem O'Connellem, który wyprodukował album. Artystka mówiła w wywiadach, że podczas izolacji z powodu pandemii koronawirusa, dokonała autorefleksji i to ona była główną inspiracją do powstania nowej płyty. Album został siedmiokrotnie nominowany do nagród Grammy 2022 w kategoriach takich jak „album roku”, „piosenka roku” czy „płyta roku”.

