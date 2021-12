Wrócili do Hogwartu. Harry, Ron i Hermiona na pierwszej fotce z wydarzenia HBO Max

Na początku tego tygodnia w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun „Harry Potter 20. rocznica: Powrót do Hogwartu” (ang. „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”). To program specjalny wyprodukowany przez HBO Max w ramach uczczenia tej wyjątkowej okazji. 1 stycznia Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson po raz pierwszy dołączą do reżysera Chrisa Columbusa i innych członków obsady wszystkich ośmiu filmów z serii „Harry Potter” w specjalnej retrospekcji. Na ekranie pojawią się też: Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Evanna Lynch i Matthew Lewis.

Teraz HBO Max pokazało z kolei pierwszą fotkę zza kulis planu. Na niej widzimy filmowych Hermionę Granger, Harry'ego Pottera i Rona Weasleya, czyli Emmę Watson, Daniela Radcliffe'a i Ruperta Grinta.

Sukces Harry'ego Pottera

Film „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” zyskał spektakularny sukces na całym świecie. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych film znalazł się na 1. miejscu listy obrazów, które osiągnęły największe wpływy w 2001 roku. W lutym 2002 roku „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” zajął 2. miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów w historii kina, tuż po „Titanicu”. Fani filmu odwiedzali miejsca, które stały się planem filmowym, a najpopularniejszym z nich była katedra Gloucester. Produkcja na całym świecie zarobiła 968,7 mln dolarów. W styczniu 2014 roku oceniano, że jest to 19. najbardziej dochodowy film wszech czasów.

Czy program specjalny o serii filmów „Harry Potter” będzie dostępny w Polsce?

Produkcja „Harry Potter 20. rocznica: Powrót do Hogwartu” (ang. „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”) zadebiutuje w HBO MAX w Nowy Rok 1 stycznia 2021 roku.

Jeszcze nie wiadomo, czy program specjalny dostępny będzie w Polsce na platformie HBO GO. Przedstawiciele serwisu tego nie wykluczają. Jeżeli otrzymamy pewne informacje w tej kwestii, z pewnością was poinformujemy.

