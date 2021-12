Hanna Gucwińska dowiedziała się o śmierci męża z wpisu Sutryka. „Antoni chyba był zarażony koronawirusem”

Hanna Gucwińska w wywiadzie przyznała, że jej mąż czuł się źle już od kilku dni i nie oddychał normalnie. – Ale jak pytałam, czy wszystko w porządku, to mnie okłamywał, że czuje się świetnie. Znam go – nie chciał mnie martwić. Ale ja i tak przeczuwałam, że coś jest nie tak. A z dnia na dzień było coraz gorzej z oddychaniem – przekazała.

W niedzielę Gucwiński rozmawiał z lekarzem rodzinnym, który polecił od razu, aby dzwonić po karetkę pogotowia. – Nie chcę powiedzieć, że zbagatelizował sprawę, bo od razu zadzwoniliśmy na numer 112. Ale jednocześnie zapewniał, że czuje się dobrze. Tego dnia zresztą normalnie funkcjonował – opowiadała żona wieloletniego dyrektora wrocławskiego zoo.

Gucwińska dowiedziała się o śmierci męża z wpisu Sutryka

Jak mówiła Gucwińska, ratownicy medyczni od razu podali jej mężowi tlen i zastrzyki. Gucwińskiego zabrano w końcu do szpitala. – Następnego dnia zadzwoniłam do niego na komórkę, chciałam z nim po prostu porozmawiać. Zapytać, jak się czuje i czy czegoś potrzebuje… Odebrał. Ale w słuchawce usłyszałam tylko niewyraźne charczenie… Po chwili chyba pielęgniarka wzięła od Antoniego telefon i powiedziała mi „pani nam teraz przeszkadza w pracy”. Rozłączyłam się. Teraz wiem, że mój kochany mąż wtedy umierał, że to były jego ostatnie chwile – mówiła. – O tym, że mój mąż nie żyje dowiedziałam się dlatego, że prezydent Jacek Sutryk poinformował o tym w internecie. Zaczęli do mnie dzwonić ludzie, pytać czy to prawda. Ja wtedy nawet nie wiedziałam, co mam powiedzieć... Dopiero później mnie poinformowano o śmierci męża – przyznała. – Usłyszałam, że ciało będzie dość długo leżało w chłodni. To chyba z uwagi na pandemię, a Antoni chyba był zarażony koronawirusem… Nie wiem – przekazała wdowa.

Antoni Gucwiński

Antoni Gucwiński urodził się 24 sierpnia 1932 roku w Porębie Małej. W 1966 roku został dyrektorem Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i pełnił tę funkcję do końca 2006 roku. Podczas swojej kariery opublikował ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz 18 książek.

Wraz z żoną Hanną Gucwińską tworzył liczne programy telewizyjne o zwierzętach w Telewizji Polskiej, w tym serię „Z kamerą wśród zwierząt”, liczącą ponad 750 odcinków. Od 1994 do 2003 roku prowadził także program „Znajomi z ZOO”. Wyreżyserował lub stworzył scenariusze do kilku filmów przyrodniczych, w tym: „Jak rodzą się węże”, „Sarenka”, „Goryle” czy „Gniazdo wikłaczka”.

W 2001 roku otrzymał doktorat honoris causa przyznany przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu. W 2003 roku został laureatem Orderu Uśmiechu, który odebrał w Świdnicy.