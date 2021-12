Wellman wbiła szpilę Pierwszej Damie. „Nie interesuje mnie, co ma do powiedzenia”

Dorota Wellman pojawiła się w ostatnim odcinku programu Magdy Mołek W moim stylu, który można oglądać w serwisie Youtube. Dziennikarki rozmawiały m.in. o Agacie Kornhauser-Dudzie. Zapytana o to, jakie pytanie chciałaby zadać Pierwszej Damie, prowadząca „Dzień dobry TVN” odpowiedziała krótko: żadne. Dorota Wellman tłumaczyła, że nie interesuje ją, co żona Andrzeja Dudy ma do powiedzenia i nie chciałaby z nią rozmawiać.

Co Dorota Wellman mówi o Agacie Kornhauser-Dudzie?

Podkreśliła, że ma na temat Pierwszej Damy wyrobione zdanie. – Jeśli ktoś pełni w państwie taką funkcję, jest Pierwszą Damą, ma taką możliwość, taką życiową szansę, żeby zrobić wiele dobrych rzeczy i nie wykorzystuje tej sytuacji do tego, by zajmować się istotnymi sprawami kobiet, dzieci, rodzin, to mnie nie interesuje, co ma do powiedzenia – stwierdziła.

– Chodzi nie tylko oto, by prezentować się w pięknych sukniach na Dożynkach, tylko zrobić coś naprawdę dobrego dla szkolnictwa, kiedy jest się nauczycielem. Jeżeli nie wykorzystuje się żadnej swojej szansy, tylko pełni funkcje czysto reprezentacyjne, pokazuje się, kiedy musi, albo wyjeżdża z biurem podróży ze swoim mężem, to mnie to nie interesuje – stwierdziła Dorota Wellman.

Dorota Wellman chwali Jolantę Kwaśniewską

Według dziennikarki tylko Jolanta Kwaśniewska ze wszystkich Pierwszych Dam jest aktywna w tematach ważnych społecznie. – Nie dotyczy to tylko jednej opcji politycznej, żeby była jasność. Po prostu zwracam uwagę na to, że wszystkie prezydentowe powinny się zabrać do roboty. Wybierz sobie coś i nie siedź w miejscu, dostając jeszcze za to siedzenie pieniądze – dodała.

