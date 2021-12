„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Metamorfoza, jakiej nie było. Na scenie pojawi się trenerka wokalu

Z informacji przekazanych przez Polsat wynika, że w świątecznym odcinku zobaczymy uczestników takich jak Gosia Andrzejewicz, Joanna Liszowska i Lesław Żurek. – To jest wspaniałe. Uwielbiam ich wszystkich. Spotykając się z nimi po latach, widzę też, że rozwinęłam się w materii trenowania. Faktycznie może więcej słyszę niż kiedyś. Joanna Liszowska wiedziała, czego oczekiwać ode mnie na próbach, a ja dociskałam tę śrubkę, bo ona to lubi (śmiech). Uczestnicy wiedzą, że w wielu momentach to jest wyjście poza swoją strefę komfortu, ale ogólnie rzecz ujmując, ćwiczyło nam się super – przyznała trenerka.

Agnieszka Hekiert pojawi się na scenie w świątecznym odcinku programu

Hekiert w świątecznym epizodzie także przejdzie metamorfozę. – Poczułam dokładnie, co się dzieje, dlaczego boją się windy, co się czuje przy ostatnich poprawkach przed wejściem na scenę i później, kiedy już się na niej jest i często zapomina się o wszystkim – przyznała.

Trenerka wokalu zapewniła, że już wie, iż oceny jurorów programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, to wielkie przeżycie. – Doświadczyłam tego, co się dzieje emocjonalnie, stojąc niejako „nago” tuż po występie przed nimi. Wiem, jak ważne jest wsparcie uczestników, ale teraz jeszcze bardziej zdaję sobie sprawę, w których momentach mówić, a w których dać im się skupić. No i oczywiście jeszcze metamorfoza w kontekście charakteryzacji, stylizacji. Uczestnicy już mi nie nawiną przysłowiowego makaronu na uszy, że coś im nie rezonuje, jak mają wklejki na nosie (śmiech).

Kiedy świąteczny odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Świąteczny odcinek „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” w piątek 17 grudnia o godz. 20:05 w Telewizji POLSAT.