Olivia Wilde po raz pierwszy o związku z o 10 lat młodszym Harrym Stylesem. „Nie ma znaczenia, co myślą inni”

Olivia Wilde i Harry Styles są parą od prawie roku. Prawdopodobnie poznali się na planie filmu „Don't Worry Darling”, wyreżyserowanego przez aktorkę, w którym gra także sam piosenkarz i gwiazdy takie jak: Florence Pugh, Chris Pine, Gemma Chan czy KiKi Layne. Produkcja opowiada o nieszczęśliwej gospodyni domowej w latach 50., która odkrywa niepokojącą prawdę, dotyczącą jej męża. Obraz ma zadebiutować w kinach na całym świecie we wrześniu 2022 roku. Przypomnijmy, wcześniej Styles spotykał się m.in. z Kendall Jenner, Taylor Swift czy francuską modelką Camille Rowe.

– To oczywiście naprawdę kuszące, aby poprawiać fałszywą narrację – mówiła Wilde w wywiadzie dla „Vogue”, odnosząc się do doniesień na temat jej związku z Harrym Stylesem. – Ale myślę, że kiedy jesteś naprawdę szczęśliwy, zdajesz sobie sprawę z tego, że nie ma znaczenia, co myślą o tobie nieznajomi. Wszystko, co się dla ciebie liczy, to – co jest prawdziwe – co i kogo kochasz – podkreśliła twórczyni.

Wilde i Sudeikis dzielą się opieką nad dziećmi

Wilde wcześniej związana była z Jasonem Sudeikisem, z którym dzieli się wychowaniem dwójki dzieci: 7-letniego syna Otisa i 5-letniej córki Daisy. – Rodzicielstwo zmusza cię do uczciwości w kwestii tego, jak żyjesz. Dzieci wyczuwają to, czy jesteś szczęśliwy. Mają ogromną intuicję. Pomysł, że możesz oszukać swoje dzieci, by myślały, że jesteś szczęśliwy, jest niedorzeczny – podkreśliła.

