Co oglądać w weekend na Netflix? Nowe filmy i seriale, które warto zobaczyć

W weekend na Netfliksie obejrzeć będziemy mogli nagradzany film „Niewidzialny człowiek” czy wyczekiwane produkcje platformy takie jak „Niewybaczalne” czy „Psie pazury”. Poza tym premierowo oglądać już możemy dokument, który stanowi kontynuację „Króla tygrysów” czy klasyk, jakim jest „Raport Pelikana” z Denzelem Washingtonem i Julią Roberts. Co jeszcze obejrzymy w ten weekend na Netflix? Sprawdźcie!

„Niewidzialny człowiek”

Po zerwaniu toksycznej relacji mąż Cecilii, naukowiec-wynalazca popełnia samobójstwo. Od tej pory zaczynają ją prześladować dziwne zdarzenia.



„Niewybaczalne”

Była osadzona, doświadczająca odrzucenia ze strony lokalnej społeczności, desperacko poszukuje młodszej siostry w nadziei na odkupienie.



„Psie pazury”

Charyzmatyczny właściciel rancza Phil Burbank nie jest przyjemnym człowiekiem. Gdy jego brat sprowadza do domu nowo poślubioną żonę i jej syna, Phil zaczyna znęcać się nad nimi. Wkrótce jednak zaczyna rozumieć, czym jest miłość.



„Król tygrysów: Historia Doca Antle'a”



Serial dokumentalny z serii Król tygrysów analizuje zarzuty o wykorzystanie seksualne, przemoc i nadużycia kierowane pod adresem Bhagavana „Doca” Antle'a.



„Mało prawdopodobny morderca”

Dramat kryminalny, którego twórcy podążają śladami niejakiego Stiga Engstroma. Mężczyzny, który prawdopodobnie uniknął sądu za zabójstwo, podając się za świadka zamachu na szwedzkiego premiera Olofa Palme.



„Zaprowadź mnie do domu”

Przejmujące historie o bezdomności na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych tworzą filmowy obraz pogłębiającego się kryzysu humanitarnego.



„Szczera Prawda”

Światowej sławy komik rozpaczliwie poszukuje drogi ucieczki po nocy spędzonej z bratem w Filadelfii, której konsekwencje wywracają jego życie na nice.



„Hellbound”

Pozaziemskie istoty wydają krwawe wyroki i wysyłają ziemian do piekła, przyczyniając się do powstania grupy wyznaniowej opartej na idei boskiej sprawiedliwości.





„Światło nocy”

W życiu pracownic japońskiego klubu nocnego w czerwonej dzielnicy Tajpej lat 80. nie brakuje wybuchów zazdrości i złamanych serc, ale również przyjaźni i miłości.



„Raport Pelikana”



Studentka prawa odkrywa szereg oszustw związanych z wydobyciem ropy, które mogą skompromitować wysoko postawionych ludzi. W obliczu grożącego niebezpieczeństwa prosi o pomoc dziennikarza śledczego.Czytaj też:

Olivia Wilde po raz pierwszy o związku z o 10 lat młodszym Harrym Stylesem. „Nie ma znaczenia, co myślą inni”