Kultowy „Upadek domu Usherów” trafi na ekrany. Netflix ujawnił obsadę

„Upadek domu Usherów” to krótkie opowiadanie, które swoją premierę miało jeszcze w 1839 roku. Opowiada o wizycie w domu Roderyka Ushera, narzekającego na trapiącą go chorobę. Problemy dotykają też innych domowników, a cała posiadłość sprawia wrażenie „przeklętej”, lub „nawiedzonej”, jak powiedzieliby to współcześni fani powieści grozy. Atmosfera w domu gęstnieje, choć nie ma ku temu szczególnych powodów.

„Upadek domu Usherów”. Obsada i reżyser

Ze względu na dość archaiczne dziś rozwiązania i wyjątkowo nietypowe zakończenie „The Fall of the House of Usher” nie będzie łatwym orzechem do zgryzienia. Zebrana przez Netfliksa obsada daje jednak pewne nadzieje. W serialu pojawią się m.in. Carla Gugino, Mark Hamill, Frank Langella, Mary McDonnell i Carl Lumbly. Reżyserem produkcji będzie Mike Flanagan, znany z „Nawiedzonego domu na wzgórzu”, „Nawiedzonego dworu w Bly” oraz ekranizacji „Gry Geralda” i „Doktora Sen”.

„Upadek domu Usherów”. Kto zagra jaką rolę?

Zdjęcia do „Upadek domu Usherów” ruszyć mają za kilka tygodni. Scenariusz nie będzie skupiał się wyłącznie na tej jednej noweli. Widzowie mogą liczyć na liczne nawiązania do innych dzieł Poego. Frank Langella zagra Rodericka Ushera. Mary McDonnell Madeline, jego siostrę bliźniaczkę. Carl Lumbly zagra śledczego C. Auguste Dupina. Nie wiadomo jeszcze, kogo zagrają Mark Hamill i Carla Gugino.

