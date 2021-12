Skandaliczny odcinek „Sprawy dla reportera”. Atak paniki i porady o aborcji

W ostatnim odcinku „Sprawy dla reportera” opowiedziano historię Eweliny i Przemysława Kopczewskich, którzy są rodzicami 8-letniego ciężko chorego chłopca. Mały Eryk urodził się z bardzo skomplikowaną wadą, niedorozwojem lewej części serca. O problemach ze zdrowiem dziecka para dowiedziała się w 20. tygodniu ciąży. Ostatecznie jednak nie zdecydowali się na zabieg przerwania ciąży. W programie TVP wystąpili po to, aby uzyskać pomoc w zbiórce środków na specjalistyczne leczenie syna w Stanach Zjednoczonych. Żadna klinika w Polsce nie chce się podjąć zabiegu.

„Sprawa dla reportera”. Co mówiono o aborcji?

Zamiast spokojnej rozmowy, doszło do skandalu. – Ja nie mogę patrzeć na Eryka, bo on cierpi. I temu dziecku bezapelacyjnie trzeba pomóc. Co do tego nie mam żadnych zastrzeżeń – powiedziała w pewnej chwili mecenas Maria Wentlandt-Walkiewicz. Zwracając się do Eweliny Kopczewskiej stwierdziła, że dla dziecka lepiej byłoby, żeby w ogóle się nie urodziło a matka zdecydowała się na aborcję. – Matka, która kocha dziecko, to musi się zastanowić, jaki mu ewentualnie gotuje los. I wie pani co, zastanawiam się, czy jako matka wtedy nie podjęłabym innej decyzji. Bo kocham dziecko i nie chciałabym, żeby na moim dziecku eksperymentowano – tłumaczyła.

Gdy matka 8-latka stwierdziła, że nie mogłaby sobie spojrzeć w oczy, gdyby przerwała ciąże, adwokatka zapytała, czy ma sumienie spojrzeć w oczy cierpiącemu dziecku. W dalszej części programu doszło do ostrej wymiany zdań. Goście zaczęli się przekrzykiwać, a przerażona Ewelina Kopczewska doświadczyła ataku paniki. Gospodyni „Sprawy dla reportera” zamiast uspokoić sytuację, zapytała jedynie matki dziecka, dlaczego krzyczy.

