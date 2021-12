„Elif” – co wydarzy się w 1111. odcinku serialu? Streszczenie

Hitowy turecki serial, który w Polsce nadawany jest od 2014 roku. To opowieść o poszukiwaniu szczęścia i gonitwie za utraconym uczuciem. W głównych rolach występują Isabella Damla Güvenilir jako Elif Emiroğlu, Selin Sezgin jako Melek Emiroğlu i Volkan Çolpan jako Kenan Emiroğlu.

„Elif” – streszczenie 1111. odcinka serialu

Kerem jest zazdrosny o Mahira, a negatywne emocje wyładowuje na Asli. Ilyas nie pojawia się na widzeniu, a jego numer nie odpowiada. Chociaż Gwiazda stara się to ukryć, jest bardzo przybita. Obawia się, że jej narzeczonemu coś się stało. Fidan wykorzystuje sytuację, żeby z niej drwić. Kiymet daje Mahirowi do zrozumienia, że to za jej sprawą Melek została zamknięta w karcerze. Grozi mu, że posunie się dalej, jeśli nie odwróci od niej uwagi Fikret. Tymczasem mecenaska informuje Mahira o tym, że umowa przejęcia rezydencji jest dowodem na niewinność Melek i że zamierza dotrzeć do notariusza i adwokata, którzy sporządzili dokument. Kobieta nie ukrywa, że jest przekonana, iż to Kiymet stoi za tą intrygą. Po rozmowie z adwokatką Mahir spotyka się z notariuszemi adwokatem i proponuje im pieniądze za opuszczenie kraju. Zanim jednak wyjadą mają pomóc mu zrealizowaćpewien plan. Jülide próbuje przemówić Tufanowi do rozumu. Rozmowa nie przynosi jednak żadnych rezultatów. Leman czuje się winna całej sytuacji. Tymczasem po bójce, w którą wdał się Emirhan, dyrektor szkoły każe mu stawić się u siebie z ojcem. Serial obyczajowy,

„Elif” – o czym jest serial?

Melek w młodości pracowała jako służąca w domu wysoko usytuowanej rodziny Emiroğlu. Między nią, a Kenanem (najstarszym synem swoich pracodawców) rodzi się płomienne uczucie. Matka Kenana nie zaakceptowała tego związku i bezwzględnie odprawiła ciężarną służącą z rezydencji. Melek odeszła honorowo, pozostawiając ukochanego w przekonaniu, że porzuca go z własnej woli. Ukryła także swój błogosławiony stan. Kiedy rodzi się córka tragicznych kochanków, mała Elif, Kenen żeni się z inną kobietą. Po upływie wielu lat, para ponownie się spotyka, ale los nie pozwala im żyć „długo i szczęśliwe”. A jak potoczy się życie ich córki?

Godzina emisji serialu „Elif”

1111. odcinek serialu „Elif” oglądać można we wtorek na antenie TVP1 o godzinie 14:00.

