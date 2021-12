Co nowego w tym tygodniu na Netflix? Lista premier

W tym tygodniu Netflix ma dla nas kilka ciekawych propozycji filmowych. Będziemy mogli zobaczyć nagradzany obraz „To była ręka Boga” w reżyserii Paolo Sorrentino, dokument „Z rozdymką przez rafę koralową”, której zapowiedź przypomina głośny film „Czego nauczyła mnie ośmiornica” czy „Dziewczynę z Oslo”. Poza tym fani doczekają się 2. sezonu „Wiedźmina” a także kolejnej odsłony „Rodziny plus” i „Aggretsuko”. Co jeszcze na Netflix w tym tygodniu? Oto cała lista nowości.

„Rodzina plus”, sezon 4. – 14 grudnia



Szwedzki serial dramatyczno-komediowy o emocjonalnych wyzwaniach i trudnej codziennej logistyce nietypowej rodziny — pewnej pary, ich byłych oraz dzieci.



„To była ręka Boga” (ang. „The Hand of God”) – 15 grudnia

Neapol, lata 80. Rodzinę młodego, kochającego piłkę nożną Fabietto dotyka tragedia rzutująca na jego niepewną, ale obiecującą przyszłość w świecie filmu.



„Szkoła dla elity: Krótkie historie” – 15 grudnia



„Agentki z Tampa Bay” – 15 grudnia



Reality show o zatrudniającej tylko kobiety, należącej do Afroamerykanki agencji nieruchomości Allure Realty w Tampie.



„137 strzałów” – 15 grudnia



Film dokumentalny o organach ścigania w obliczu protestów Amerykanów przeciw policyjnej przemocy, która kosztowała życie wielu czarnych mieszkańców Cleveland.



„I że cię nie opuszczę” – 16 grudnia

Żona Leo w wyniku wypadku samochodowego traci pamięć. Bohater robi wszystko, by znów się w nim zakochała.





„Aggretsuko”, sezon 4. – 16 grudnia

Retsuko robi dużo hałasu, próbując nie dopuścić, aby Haida popełniła największy błąd w życiu, a nowy dyrektor sprawia, że firma osiąga nowy poziom skrajności.



„Z rozdymką przez rafę koralową” – 16 grudnia



Młody samiec rozdymki wędruje przez cudowny mikrokosmos pełen fantastycznych istot, szukając domu w Wielkiej Rafie Koralowej.



„Wiedźmin” sezon 2. – 17 grudnia

Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna - dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.



„Piekło singli” – 18 grudnia



Reality TV z elementem rywalizacji. Zdani na własne siły, gotowi na nowe znajomości, skłonni do flirtów single szukają miłości na bezludnej wyspie, z której można uciec tylko we dwoje na romantyczną randkę.



„Dziewczyna z Oslo” – 19 grudnia



Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele - i głęboko skrywany sekret - pomogą ją uwolnić.Czytaj też:

