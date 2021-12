34. Europejskie Nagrody Filmowe rozdane. „Aida” najlepszym filmem roku

Premiera filmu „Aida” miała miejsce w ramach sekcji konkursowej na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji we wrześniu 2020 roku. Wtedy to Jasmila Žbanić otrzymała Nagrodę Specjalną, tzw. Nagrodę Briana. Została również wyróżniona Nagrodą Katolickiej Organizacji Kinematografii i Sztuki Audiowizualnej (SIGNIS). „Quo vadis, Aida?” otrzymał Złotą Pomarańczę dla najlepszego filmu na Festiwalu Filmowym w Antalyi. Film otrzymał także nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Akcja filmu „Aida” rozgrywa się w lipcu 1995 w Srebrenicy. Do miasta wkraczają oddziały serbskie gen. Ratko Mladicia. Pracująca dla ONZ tłumaczka Aida próbuje ocalić swoją rodzinę przed wymordowaniem jej przez Serbów.

Obsada i twórcy filmu „Aida”

W filmie zagrali: Jasna Đuričić (Aida), Izudin Bajrović (Nihad, mąż Aidy), Boris Ler (Hamdija, syn Aidy), Dino Bajrović (Ejo, syn Aidy), Boris Isaković (Ratko Mladić), Johan Heldenbergh (pułkownik Thom Karremans), Raymond Thiry (major Rob Franken), Emir Hadžihafizbegović (Joka), Edita Malovčić (żona Joki), Teun Luijkx (kapitan Mintjes), Joes Brauers (Boudewijn), Alban Ukaj (Tarik), Reinout Bussemaker (płk Robben), Ermin Sijamija (Lalović), Ermin Bravo i Minka Muftić.

Scenariusz do „Quo vadis, Aida?” napisała Jasmila Žbanić, bośniacka reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa, która również wyreżyserowała obraz. Muzykę skomponował do niego polski kompozytor i aktor Antoni Aleksander Komasa-Łazarkiewicz. Za zdjęcia odpowiedzialna była Christine Maier, za scenografię Hannes Salat, za kostiumy Małgorzata Karpiuk, a za montaż Jarosław Kamiński.

Wszyscy nagrodzeni na 34. gali Europejskich Nagród Filmowych

Najlepsza europejska komedia



„Ninjababy”, reż. Yngvild Sve Flikke



Najlepszy europejski dokument

„Przeżyć”, reż. Jonas Poher Rasmussen





Najlepszy film krótkometrażowy



„Mój wujek Tudor”, Olga Lucovnicova



Najlepszy europejski film animowany



„Przeżyć”, reż. Jonas Poher Rasmussen



Reżyseria



Jasmila Žbanić – „Aida”



Europejskie odkrycie roku



Emerald Fennell – „Obiecująca. Młoda. Kobieta”



Nagroda za osiągnięcia życia



Márta Mészáros



Najlepsza aktorka



Jasna Đuričić – „Aida”



Najlepszy aktor



Anthony Hopkins – „Ojciec”



Najlepszy scenariusz

Florian Zeller i Christopher Hampton – „Ojciec”

