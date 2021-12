Kelly Piquet – piękna ukochana mistrza Formuły 1 Maxa Verstappena. Ma też sławnego ojca

33-letnia Kelly Piquet urodziła się w Niemczech. Jej ojcem jest Nelson Piquet, brazylijski kierowca wyścigowy i trzykrotny mistrz świata Formuły 1, a matką holenderska modelka Sylvia Tamsmy. Rodzina Piquet przeprowadzała się często, gdy ta była nastolatką. Najpierw mieszkali w Brazylii, później we Francji i Anglii. W wieku 17 lat Piquet sama przeprowadziła się do Brazylii, gdzie się uczyła. Potem wyjechała do Nowego Jorku, aby studiować stosunki międzynarodowe na Marymount Manhattan College. Podczas studiów została także modelką. Jej zdjęcia pojawiły się w „Vogue”, pracowała też dla Bergdorf Goodman, agencji PR KCD i była felietonistką „Marie Claire”.

W 2017 roku Kelly Piquet zaczęła spotykać się z rosyjskim kierowcą wyścigowym Daniilem Kvyatem. W lipcu 2019 roku na świat przyszła ich córka Penelope. W grudniu tego samego roku para rozstała się. Piquet i Verstappen są parą od października 2020 roku.

Kelly Piquet jest aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi 625 tysięcy osób.

