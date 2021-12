Olga Kalicka rozstała się z narzeczonym i ojcem swojego dziecka. Aktorka wydała oświadczenie

Olga Kalicka i jej były już narzeczony Cezary Nowak (zaręczyny para ogłosiła dwa lata temu) w 2019 roku przywitali na świecie swojego syna Aleksego. Para chciała wziąć ślub, jednak plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Niedługo później pojawiły się plotki o ich rozstaniu. Teraz Kalicka sama potwierdziła je na swoim Instagramie.

Kalicka potwierdza rozstanie z Nowakiem

W poście zamieszczonym w poniedziałek 13 grudnia aktorka wyznała, że rozstała się z Cezarym Nowakiem kilka miesięcy temu. „To będzie dla mnie trudne, bolesne wyznanie. Włożyliśmy wiele trudu i pracy w to, żeby być pełną rodziną, ale nie zawsze pomimo chęci i pełnego zaangażowania osiągamy to, czego pragniemy. Kilka miesięcy temu podjęliśmy więc najtrudniejszą decyzję w naszym życiu. Decyzję o rozstaniu. To, co jest niezmienne to to, że kochamy Aleksia najbardziej na świecie i jako jego rodzice zrobimy wszystko, by miał cudowne, pełne radości dzieciństwo i wyrósł na mądrego, szczęśliwego człowieka” – napisała.

W dalszej części wpisu Kalicka zaznaczyła, że ani ona, ani jej były partner, nie są gotowi na to, aby mówić więcej na ten temat. „Chcieliśmy Was gorąco prosić o zrozumienie i wsparcie w tej trudnej dla nas sytuacji” – zwróciła się do swoich fanów.

