„Sylwester Szczęścia” w Polsacie. Wiemy, kto poprowadzi imprezę

W roli prowadzących największego Sylwestra w Polsce wraz z Krzysztofem Ibiszem i Karoliną Gilon uwielbiana przez widzów Polsatu Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, czyli połowa duetu sióstr ADiHD i Patryk Cebulski, młody aktor, znany z produkcji Polsatu takich jak „Kuchnia” czy „Kowalscy kontra Kowalscy”. Krawczyńska, nagradzana influencerka, prezenterka telewizyjna i konferansjerka, wkrótce zadebiutuje jako współprowadząca nowy reality show Polsatu „Farma”.

Plejada muzycznych gwiazd

Szampańską zabawę gwarantują najgorętsze nazwiska muzyki polskiej i zagranicznej, między innymi Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Doda, Cleo, Danzel, Bajm, Liz Mitchell. The Original Lead Singer of BoneyM, Dr Alban i Paweł Domagała.

„Sylwestrowa Moc Przebojów. Rozgrzewka”

W Polsat Go już o godz. 19:00 rozpocznie się „Sylwestrowa Moc Przebojów. Rozgrzewka”. Tuż przed startem imprezy sylwestrowej widzowie będą mogli zajrzeć do garderób gwiazd, aby sprawdzić, co robią przed wejściem na scenę, jakie mają noworoczne postanowienia, a także w jakich językach potrafią powiedzieć „Szczęśliwego Nowego Roku”. Nie zabraknie śpiewania na żywo (karaoke), a do tańca zaproszą widzów tancerze „Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami” – Rafał Maserak i Lenka Klimentova.

Sylwester Szczęścia – gdzie oglądać?

Sylwester Szczęścia na żywo ze Stadionu Śląskiego w piątek 31 grudnia od godz. 20:00. Transmisja „Sylwestrowej Mocy Przebojów” między innymi w Telewizji Polsat, Polsat Go, w serwisie Interia.pl oraz Polsat News.