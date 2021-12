Nie żyje Tadeusz Ross. Aktor, satyryk i polityk miał 83 lata

Informację o śmierci Tadeusza Rossa przekazał na Facebooku radny Warszawy Piotr Żbikowski. „Zmarł Tadeusz Ross. Niezwykle popularny i lubiany Artysta. W ostatnich latach mój Kolega z Rady Warszawy. Tadziu. Będzie Cię bardzo brakowało”... – napisał. Kolegę pożegnała także Anna Nehrebecka-Byczewska. „Odpoczywaj w spokoju Tadziu” – czytamy we wpisie aktorki na Facebooku.

Tadeusz Ross – kim był?

Tadeusz Ross urodził się 14 marca 1938 roku w Warszawie. W 1959 roku ukończył studia w PWST i zadebiutował w teatrze. Szeroka publiczność zna go z licznych telewizyjnych i estradowych występów satyrycznych i komediowych – głównie z programu "Zulu-Gula". W III programie Polskiego Radia tworzył wraz z Piotrem Fronczewskim cykliczną audycję "Rossmówki". Stworzył także serię monologów o Staśku i scenariusze do kilku odcinków serialu "Miodowe lata".

W 2006 roku zaangażował się w politykę – wybrano go radnym miasta stołecznego Warszawy z ramienia Platformy Obywatelskiej. W 2007 roku uzyskał mandat poselski. W 2009 bez powodzenia kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2013 objął mandat europosła VII kadencji, zastępując Rafała Trzaskowskiego. W PE dołączył do grupy chadeckiej. W 2014 nie uzyskał reelekcji. W tym samym roku został natomiast radnym powiatu piaseczyńskiego. W wyniku wyborów w 2018 roku powrócił w skład stołecznej rady miejskiej.

