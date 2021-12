„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Robert Janowski wraca do programu! Kiedy zobaczymy go na scenie?

Format programu „Twoja twarz brzmi znajomo” oparty jest na hiszpańskim „Your Face Sounds Familiar”. Jego prowadzącymi są Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor, a jurorami Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Michał Wiśniewski i Andrzej Gromala (Gromee). Program polega na tym, że ośmioro uczestników ma za zadanie jak najwierniej odwzorować (wokalnie, ruchowo i wizualnie) występy artystów polskiego i zagranicznego rynku muzycznego.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Janowski w odcinku świątecznym



16. edycję show widzowie zobaczyć mają już w ramach wiosennej ramówki 2022 roku. Tymczasem już niebawem fani programu będą mogli obejrzeć jego specjalny, świąteczny odcinek, w którym zobaczymy gwiazdy poprzednich edycji. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że będą to Barbara Kurdej-Szatan i Gosia Andrzejewicz. Teraz został potwierdzony udział w odcinku Roberta Janowskiego, zwycięzcy ostatniej edycji.



– Doszedłem do finału, który zakończył się dla mnie zwycięstwem, więc byłem w tym programie i w tych emocjach do samego końca. Szczęśliwie, odcinek świąteczny nagrywany był niedługo po finale i mam przyjemność brać w nim udział, więc prawie z marszu wróciłem do nauki, do spotkań z Agnieszką Hekiert i Krisem Adamskim, do prób... Może dlatego ten „syndrom odstawienia” aż tak bardzo nie bolał... Cieszę się, że przywitam święta w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. To piękny odcinek – powiedział Janowski, komentując swój powrót do show.



Kiedy świąteczny odcinek „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”?

Świąteczny odcinek „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” 17 grudnia o godz. 20:00 w Telewizji POLSAT.

