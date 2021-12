Sapkowski ocenia 2. sezon „Wiedźmina” i zapowiada kolejną odsłonę

Pierwszy ośmioodcinkowy sezon serialu „Wiedźmin” miał swoją premierę na Netflix w grudniu 2019 roku. Produkcja pobiła ówczesny rekord oglądalności - w ciągu 28 dni od premiery została wyświetlona 70 mln razy. Z powodu pandemii koronawirusa, na kolejną odsłonę przyszło nam czekać prawie dwa lata. Dla wszystkich, którzy zapomnieli już, co działo się w 1. sezonie, Netflix przygotował ostatnio specjalne wideo, w którym można obejrzeć wydarzenia w produkcji w porządku chronologicznym – do incydentu w Blaviken aż po bitwę o Wzgórze Sodden.

Sapkowski o 2. sezonie „Wiedźmina”

Drugi sezon „Wiedźmina” obejrzał już Andrzej Sapkowski, który co prawda pełni rolę konsultanta produkcji, jednak daje twórcom pełną swobodę artystyczną. Na oficjalnym profilu serialu pojawiła się recenzja pisarza. „Adaptowanie książek mojego autorstwa to niełatwa sztuka i gratuluję Lauren i jej zespołowi świetnego wywiązania się z tego zadania. Obejrzałem z dużą radością i liczę na to, że sezon trzeci będzie zrobiony z jeszcze większym rozmachem” - napisał Sapkowski.

O czym będzie 2. sezon „Wiedźmina”?

Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna – dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.

Kiedy 2. sezon „Wiedźmina” pojawi się na Netflix?

2. sezon serialu „Wiedźmin” zadebiutuje na Netflix już 17 grudnia.

