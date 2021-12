„Avatar 2”. Doczekaliśmy się! James Cameron pokazał pierwsze zdjęcia z filmu

„Avatar” Jamesa Camerona w 2009 roku stał się najbardziej dochodowym filmem wszech czasów, a także pierwszym, który osiągnął dwa miliardy dolarów i pozostawał nim przez ponad dekadę, zanim wyprzedzony został przez „Avengers: Koniec gry” w 2019 roku. Produkcja nominowana była w dziewięciu kategoriach do Oscara, w tym dla najlepszego filmu i reżysera. Finalnie otrzymała trzy statuetki: za najlepsze scenografię, zdjęcia i efekty specjalne.

„Avatar 2” – zdjęcia z filmu

Co robisz, gdy nakręcisz najbardziej dochodowy film wszech czasów? Jeżeli jesteś Jamesem Cameronem, starasz się powtórzyć ten sukces. Reżyser zapowiedział wrócić nie z jednym, ale z czterema sequelami filmu. Fabuła pierwszego z nich, który w kinach na świecie ma pojawić się 16 grudnia 2022 roku, osadzona jest głównie pod wodą. Wymagało to lat badań technologicznych i długich miesięcy szkolenia aktorów, by wstrzymywali oddech na tak długo, że zaimponuje to nawet Navy SEAL.

Teraz Cameron pokazał pierwsze efekty swojej pracy. Już wcześniej w sieci pojawiły się grafiki koncepcyjne z filmu „Avatar 2”, a teraz w „Entertainment Weekly” zobaczyliśmy pierwsze zdjęcia z wyczekiwanej produkcji, której tworzenie zajęło dekadę. – To brzmi, jak całkowicie szalony pomysł. To znaczy, gdyby „Avatar” nie zarobił tyle cholernych pieniędzy, nigdy byśmy tego nie zrobili. Bo to totalnie szalone – mówi 67-letni reżyser w wywiadzie dla „ET”.

„Avatar 2”. O czym będzie film?



O kontynuacji „Avatara” wiemy niewiele. Fabuła osadzona jest 14 lat po wydarzeniach w oryginalnym filmie. Jake Sully (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldana), założyli rodzinę i żyją spokojnie ze swoimi dziećmi. Na Pandorę wraca jednak Administracja Rozwoju Zasobów i zmuszeni są uciekać na rafę.

– Ostatecznie sequele są opowieściami o rodzinie i o trudach, przez jakie przechodzą rodzice, aby utrzymać rodzinę razem i zapewnić jej bezpieczeństwo. Zawsze mówią, że filmy Jima mają uniwersalne motywy – i naprawdę nie ma bardziej uniwersalnego motywu niż rodzina – powiedział producent Jon Landau.

Dwa sequele „Avatara”, jak mówił Landau, wprowadzają także nowy klan Na'vi, którzy zamieszkają na rafach i nazywają się Metkayina. Fabuła pierwszego filmu dotyczyła lasu deszczowego, a kolejne są listem miłosnym Camerona do morza. Reżyser „Titanica” od dawna opowiada się za ochroną oceanów, a w 2012 roku odbył rekordową podróż na dno Rowu Mariańskiego.

