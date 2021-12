Nie żyje Larry Sellers, znany z serialu „Dr. Quinn”. Miał 72 lata

Informację o śmierci aktora potwierdziła jego szwagierka Loring Abeyta. Jak przekazała, Larry Sellers zmarł w środę 15 grudnia w Pawhuska w stanie Oklahoma. Przyczyna śmierci Sellersa nie została podana do wiadomości publicznej.

Seymour żegna Sellersa

Swojego serialowego przyjaciela pożegnała w mediach społecznościowych Jane Seymour, która w „Dr. Quinn” wcielała się w tytułową postać. „Larry Sellers był sercem i duchem serialu »Dr. Quinn«. Jego obecność była magiczna, mistyczna i duchowa” – napisała. „Czuję się naprawdę szczęśliwa, że mogłam spędzić z nim wspaniałe kilka lat. Będzie nam go brakowało. Moje serce kieruję do rodziny i przyjaciół Larry'ego. Niech pamięć o nim będzie błogosławieństwem dla nas wszystkich” – dodała.

Larry Sellers

Larry Sellers w serialu „Dr. Quinn” wcielał się w postać Tańczącej Chmury. Rola, którą odgrywał przez pięć lat, przyniosła mu nominację do nagrody Emmy. Zdobył też nagrodę First Americans in the Arts dla najlepszego aktora w serialu telewizyjnym. Sellers był także kaskaderem oraz tłumaczem i konsultantem do spraw Indian północnoamerykańskich. Był narodowym specjalistą od tej tematyki w Centrum Historii Indian Amerykańskich.

Czytaj też:

Co w nowym odcinku serialu „Pierwsza miłość”? „Na straży moralności”