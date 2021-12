Chris Noth oskarżony o napaść seksualną na dwie kobiety. Oba przypadki dzieli ponad dekada

Chris Noth został oskarżony przy okazji pojawienia się w sieci informacji o kontynuacji znanego serialu. „I tak po prostu” („And Just Like That”) od początku mierzy się z przeciwnościami. Nie występuje w nim odtwórczyni jednej z głównych ról. Pod koniec zdjęć zmarł serialowy Stanford, czyli Willy Garson. Teraz do wszystkiego dochodzą poważne oskarżenia pod adresem Notha, grającego Mr Biga.

Serialowy Mr Big to kochanek Carrie Bradshaw, czyli ważna postać serialu. Według „The Hollywood Reporter” aktor Chris Noth został oskarżony przez dwie kobiety. Jedna miała zostać poszkodowana w 2004 roku, druga w 2015. On sam stanowczo zaprzecza medialnym doniesieniom. Podkreśla, że „nie” zawsze znaczyło dla niego „nie” i mówi o granicy, której nigdy nie przekroczył.

Chris Noth oskarżony o gwałty. Sprawy dzieli ponad dekada

67-letni dziś Chris Noth przyznaje, że spotykał się z obiema kobietami, ale zapewnia, że wszystko działo się przy ich zgodzie. Inaczej twierdzi 40-letnia obecnie kobieta, która w momencie zetknięcia się z aktorem miała 20 lat. Opisywała, jak aktor zaprosił ją do basenu w swoim mieszkaniu w West Hollywood, gdzie „na próbę” odwzajemniła jego pocałunek. Pozostałą część spotkania nazywa jednak gwałtem.

Druga z oskarżających aktora kobiet ma obecnie 31 lat. Notha miała poznać w 2015 roku w części VIP nowojorskiego klubu No.8. Pracowała tam i nie ukrywa, że schlebiało jej zainteresowanie gwiazdy. Miał zaprosić 25-latkę do swojego mieszkania, by przy kolacji omówić „plany zawodowe”. W rozmowie z dziennikarzami kobieta opowiedziała o gwałcie przed lustrem i swoim płaczu w trakcie. Dodała, że aktor ściągnął przed nią spodnie jeszcze w klubie.

Kobiety zgłosiły się do magazynu „The Hollywood Reporter” w odstępie kilku miesięcy i zapewniają, że nie znały się wcześniej. Podkreślają, że do ujawnienia swoich historii przekonała je premiera kontynuacji „Seksu w wielkim mieście”.

„I tak po prostu” – o czym jest serial?

Serial Max Original „I tak po prostu” (ang. „And Just Like That”...) to nowy rozdział przełomowej produkcji HBO „Seks w wielkim mieście”, wyprodukowany przez Michaela Patricka Kinga. Nowy produkcja prezentuje dalsze losy Carrie (Sarah Jessica Parker), Mirandy (Cynthia Nixon) oraz Charlotte (Kristin Davis), które po przejściu przez skomplikowany okres życia i przyjaźni po trzydziestce, mierzą się z jeszcze bardziej skomplikowaną rzeczywistością życia i przyjaźni po pięćdziesiątce.

Obsada i twórcy kontynuacji „Seksu w wielkim mieście”

W rolach głównych zobaczymy Sarah Jessica Parker, Cynthię Nixon i Kristin Davis. W serialu występują również Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson oraz Evan Handler.

Obowiązki producentów wykonawczych serialu „I tak po prostu” pełnią Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi oraz Michael Patrick King. Za scenariusz odpowiedzialni są Michael Patrick King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg and Elisa Zuritsky. Serial HBO Seks w wielkim mieście stworzony został przez Darrena Stara i jest oparty na książce o tym samym tytule autorstwa Candace Bushnell.

