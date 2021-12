„Pierwsza miłość” – nowy odcinek już dziś. Bartek znów zauroczy się w Emilce?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Fani produkcji śledzą obecnie już jej 18 sezon. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3326. – o czym będzie?

Emilka przebywa na wsi i nie może dodzwonić się do Marcina. Cały czas gryzie ją sumienie po kłótni z partnerem. Czuje się winna i chce z nim porozmawiać. Tymczasem Alicja zauważa, że strażak jest nieobecny i przygaszony. Próbuje podnieść go na duchu. Nagle mężczyzna dostaje wezwanie do niebezpiecznej akcji w zawalonym budynku.

Wadlewianie martwią się o zaginionego Romana i nieprzychylnym okiem patrzą na szukającą go Ewelinę. Śmiałek zwraca jej uwagę, że odkąd po dziesięciu latach pojawiła się ponownie w życiu ojca, przewróciło się ono do góry nogami. Kobieta nie ma ochoty słuchać tych pretensji.

Grażyna informuje o zachwycie Amerykanów nad badaniami, które kontynuuje po Jakubie Wenerskim. Marysia może wkrótce spodziewać się premii. Ma dla niej też nowinę dotyczącą Kacpra.

Olek ostrzega Bartka przed ponownym zauroczeniem w Emilce. Przeczuwa, że mogą być z tego kłopoty.

Biały nie rozumie nagłego chłodu ze strony Anki. Ta konfrontuje go z tym co powiedział jej o nim Piotrek. Filip zaprasza dziewczynę na imprezę w swoim domu.

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

