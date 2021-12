Netflix stworzy serial o Franku Sinatrze. Reżyserem zdobywca Oscara

Bill Condon („Chicago”, „Dreamgirls”, „Król rozrywki”) nie tylko wyreżyseruje biograficzny serial ale też będzie twórcą scenariusza i showrunnerem serii. Jest także producentem wykonawczym wraz ze swoim biznesowym partnerem Gregiem Yolenem, Tiną Sinatrą (córka piosenkarza) oraz Bobem Finkelsteinem. Szczegóły projektu, jak obsada czy potencjalna data premiery, nie są jeszcze znane.

W związku z ciekawym życiem Franka Sinatry, w serialu spodziewać możemy się dosłownie wszystkiego – od skromnych początków jako dziecko włoskich imigrantów w New Jersey, niezwykłą karierę muzyczną i aktorską, która miała swoje wzloty i upadki, domniemane powiązania mafijne badane przez FBI, a także bujne życie miłosne, naznaczone ciągiem relacji z takimi sławami Hollywood jak Ava Gardner, Mia Farrow, Judy Garland, Lauren Bacall, Marilyn Monroe czy Angie Dickinson.



Sinatra nazywany był „The Voice" (pol. „Głos"), znany jest z utworów takich jak „Fly Me to the Moon", „That's Life", „My Way", „Come Fly with Me" czy „New York, New York". W 1953 roku otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego oraz Złoty Glob za film „Stąd do wieczności". Grał także w hitach „Złotoręki", „Kumpel Joey", „Za wszelką cenę", „Ryzykowna gra" czy „Przeżyliśmy wojnę".

