„Gierek” z datą premiery i nowymi zdjęciami. Na ekranie plejada gwiazd

W filmie występują: Michał Koterski, Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Więdłocha, Sebastian Stankiewicz, Antoni Pawlicki, Rafał Zawierucha, Ewa Ziętek, Jan Frycz, Filip Tłokiński, Krzysztof Tyniec, Maciej Zakościelny, Mikołaj Roznerski, Cezary Żak.

Film o życiu Edwarda Gierka

Edward Gierek to w zbiorowej pamięci Polaków jedna z najważniejszych postaci XX wieku. Przy pisaniu scenariusza twórcy filmu inspirację czerpali z wyjątkowych źródeł: relacji bankiera pożyczającego pieniądze krajom bloku wschodniego, opowieści sekretarza, który obserwował czasy gierkowskie ze środka aparatu władzy, oraz ze wspomnień doradcy, który pomagał Gierkowi zmieniać i modernizować polską gospodarkę. Producent filmu Heatcliff Janusz Iwanowski prawie 30 lat gromadził informacje, które pomogły scenarzystom nadać ostateczny kształt filmowej historii. Sekretarza Gierka znał osobiście, to z nim podczas spotkań od lat porządkował wiedzę, zwłaszcza dotyczącą życia prywatnego Gierka. Akcja filmu toczy się w latach 1970–1982, od momentu, kiedy Gierek zostaje I sekretarzem KC PZPR, do końca jego internowania.

– Ale nie będzie to film polityczny – zapewnia producent. – Pokazujemy Edwarda Gierka za kulisami władzy, czyli to, czego ludzie dotychczas nie wiedzieli. Relacje rodzinne, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, będą istotną częścią tej historii, a sam Gierek zaskoczy niejednego widza – wyjaśnia.

„Gierek” jest najnowszym filmem Global Studio, producentów „Procederu”. Reżyserem filmu jest Michał Węgrzyn.

Kiedy premiera filmu „Gierek” ?

Film „Gierek” pojawi się w polskich kinach już 21 stycznia 2022 roku.

