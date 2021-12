Turcja nałożyła grzywnę na Netfliksa. Za „promowanie kazirodztwa i homoseksualizmu”

Film „Im więcej, tym przyjemniej” zawiera w sobie pięć zabawnych opowieści o pełnej seksu i nowych możliwości nocy, gdy nic nie idzie zgodnie z planem, ale wszyscy dostają to, czego potrzebują. Obraz, który klasyfikowany jest jako komedia i zadebiutował 27 lipca 2021 roku, wyreżyserował Paco Caballero, znany z produkcji „Witajcie w rodzinie” i „Sąsiad”.

Produkcja nie przypadła do gustu Najwyższej Radzie Radiofonii i Telewizji Turcji. Organ stwierdził, że „Im więcej, tym przyjemniej”, oparty jest na fikcji, w której mamy do czynienia z „intensywnym ukazaniem homoseksualizmu, kazirodztwa i swingowania”. Dalej w uzasadnieniu czytamy, że nie jest to zgodne z „duchowymi wartościami społeczeństwa” Turcji i „ogólnymi zasadami moralnymi”. Na Netfliksa nałożono grzywnę pieniężną i nakaz usunięcia filmu z platformy.

RTUK ukarało także grzywnami nadawców TELE1 oraz Halk TV i inną platformę streamingową za zniewagę wartości religijnych oraz nazywanie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana mianem dyktatora.

