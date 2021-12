Co oglądać w weekend na Netflix? To nowe filmy i seriale, które warto zobaczyć

Co warto obejrzeć w najbliższy wolny weekend na Netflix? Od dziś na platformie pojawił się 2. sezon „Wiedźmina”. Poza tym popularne obecnie są filmy „Niewybaczalne” czy „To była ręka Boga”. Na liście znajdziecie oczywiście także propozycje w klimacie świąt.

„Wiedźmin”, sezon 2.



Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna – dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.



„Król tygrysów: Historia Doca Antle'a”

Ten serial dokumentalny z serii "Król tygrysów" analizuje zarzuty o wykorzystanie seksualne, przemoc i nadużycia kierowane pod adresem Bhagavana "Doca" Antle’a.





„Niewybaczalne”

Była osadzona, doświadczająca odrzucenia ze strony lokalnej społeczności, desperacko poszukuje młodszej siostry w nadziei na odkupienie.





„To była ręka Boga”

Neapol, lata 80. Rodzinę młodego, kochającego piłkę nożną Fabietto dotyka tragedia rzutująca na jego niepewną, ale obiecującą przyszłość w świecie filmu.





„I że cię nie opuszczę”

Żona Leo w wyniku wypadku samochodowego traci pamięć. Bohater robi wszystko, by znów się w nim zakochała.





„Agentki z Tampa Bay”

Agentki zatrudniającej wyłącznie kobiety agencji Allure Realty bawią się swoją pracą i rządzą na kwitnącym rynku luksusowych nieruchomości w Tampie.





„Zaprowadź mnie do domu”

Przejmujące historie o bezdomności na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych tworzą filmowy obraz pogłębiającego się kryzysu humanitarnego.





„Z rozdymką przez rafę koralową”

Młody samiec rozdymki wędruje przez cudowny, mikroskopijny świat pełen fantastycznych istot, szukając domu w Wielkiej Rafie Koralowej.





„Kalifornijskie święta”

Jego beztroski styl życia jest zagrożony, więc ten uroczy bogacz udaje robotnika, aby przekonać właścicielkę rancza do sprzedaży rodzinnej ziemi przed Bożym Narodzeniem.





„Holiday”

Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.

Czytaj też:

Quiz. Kultowe cytaty i powiedzonka z polskich filmów. Dopasuj do tytułów