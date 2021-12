Nowy „Wiedźmin” bez „zagmatwanej osi czasu”. Serialowe Yennefer i Ciri opowiedziały nam o 2. sezonie

Gabriela Keklak: Obejrzałam już sześć odcinków 2. sezonu „Wiedźmina” i nie mogę się doczekać kolejnych. Co możecie powiedzieć o nowej odsłonie?

Anya Chalotra: To sezon, w który możemy się bardziej zagłębić. W pierwszym musieliśmy dokonać przedstawienia każdej postaci, a widzowie zmuszeni byli do tego, aby odnaleźć się w tej zagmatwanej osi czasu. Myślę, że w tej odsłonie możemy zatopić się w szczegółach, których być może nie zdążyliśmy wyłapać w pierwszej, bo wymagała tak ogromnego skupienia. Zobaczymy Ciri i Yennefer razem, Geralta i Ciri wyruszających do Kaer Morhen, a także wiele, wiele więcej. Myślę, że ten sezon będzie bardzo ekscytujący dla widzów.

Freya Allan: Ludzie naprawdę wyczekują tego, aby zobaczyć naszą trójkę wspólnie na ekranie, co się rzeczywiście wydarzy, więc myślę, że to będzie bardzo ekscytujące.