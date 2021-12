Eurowizja Junior 2021. Polska na drugim miejscu w konkursie. Kim jest Malena, reprezentantka Armenii?

W niedzielę 19 grudnia w paryskiej La Seine Musicale zaprezentowało się 19 młodych wykonawców. O wynikach Eurowizji Junior 2021 zdecydowali zarówno widzowie, jak i jurorzy. Ci pierwsi od piątku mogli oddawać swoje głosy za pomocą specjalnej strony internetowej. Każdy z internautów mógł wybrać maksymalnie trzy propozycje, w tym także tę ze swojego kraju, jeśli brał on udział w konkursie. Pozostałe 50 proc. to głosy paneli jurorskich, złożonych z przedstawicieli świata muzyki oraz z nastolatków. Swoich faworytów jury wytypowało na podstawie próby, którą obejrzeli w sobotnie popołudnie.

Sara James druga w konkursie Eurowizji Junior 2021

Sarze James na scenie towarzyszyło pięć tancerek, ubranych w ściśle przylegające fioletowo-niebieskie stroje. Sama piosenkarka wybrała na tę okazję różową sukienkę z tiulowego materiału, przyozdobioną kolorowymi kwiatami. Choreografia została przygotowana pod okiem Agustina Egurroli i Egurrola Dance Studio. Za produkcję tegorocznego występu Polski na Eurowizji Junior odpowiadał Konrad Smuga, producent kreatywny Eurowizji Junior 2019 i 2020 oraz autor stagingu dla Polski na dorosłej Eurowizji. Już próby w La Seine Musicale pokazały, że Sara James ma olbrzymią szansę na dobry wynik. Również zagraniczni dziennikarze zgromadzeni w centrum prasowym Eurowizji Junior 2021 zgodnie podkreślali, że Polska jest jednym z faworytów. Tak jak na próbach, tak i w finale Sara James nie zawiodła.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Malena, reprezentująca Armenię z utworem „Qami Qami” (224 punkty). Druga była reprezentantka Polski Sara James z utworem „Somebody” (2018). Podium zamykał Enzo (187 punktów), reprezentujący Francję z piosenką „Tic Tac”.

Kim jest Malena – zwyciężczyni Eurowizji Junior?

Malena ma 14 lat i to jej drugie podejście do konkursu. Spełnieniem marzeń miała być dla niej Eurowizja Junior 2020, jednak nadawca z Armenii wycofał się ze startu w związku z konfliktem z Azerbejdżanem o Górski Karabach i niestabilną sytuacją wewnętrzną. Piosenkę dla Maleny ponownie stworzył producent Tokio9, znany fanom Eurowizji ze startu w selekcjach do dorosłej Eurowizji w 2020 roku. Z kolei słowa napisał m.in. Dawid Tserunian, szef delegacji Armenii na konkursy EBU.

