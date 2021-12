Georgina Rodriguez bohaterką nowego dokumentu Netfliksa. Opowie o swoich skromnych początkach

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez mają wspólnie córkę Alanę Martinę, urodzoną w listopadzie 2017 roku. Wspólnie wychowują także troje dzieci piłkarza – syna Cristiano juniora (ur. 17 czerwca 2010) oraz bliźniaki – Mateo i Evę Marię (ur. 8 czerwca 2017). Tożsamość ich matki nie jest powszechnie znana. Parę tygodni temu para ogłosiła, że już niedługo zostaną rodzicami bliźniaków. Niedługo później zdradzili, że na świat przyjdzie chłopiec i dziewczynka.

Trudne początki Georginy Rodriguez

27-letnia argentyńsko-hiszpańska influencerka Georgina Rodriguez, niedługo pojawi się w serialu dokumentalnym Netfliksa. „Georgina” opowie o życiu kobiety u boku jednego z najbardziej sławnych piłkarzy świata. Partnerka Ronaldo mówiła o projekcie już w ubiegłym roku, podczas występu w programie „The Masked Singer”. Później na Instagramie napisała: „Jestem bardzo zadowolona i podekscytowana z powodu tego nowego projektu. Dziękuje rodzinie Netfliksa!”.

Rodriguez w wywiadzie dla „InStyle” opowiedziała o swoich skromnych początkach. – Teraz, kiedy mogę pomagać innym, jest to dla mnie najbardziej satysfakcjonujące. Wiem, co to znaczy, żyć od pierwszego do pierwszego. Mam w sobie w związku z tym wielkie współczucie dla ludzi. Ciężko pracowałam i musiałam dużo poświęcić. Wszechświat nagrodził mnie najwspanialszym – piękną rodziną – podkreśliła.

