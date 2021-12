Co nowego w tym tygodniu na Netflix? Lista seriali i filmów

Już w tym tygodniu na Netflix zadebiutuje film „Nie patrz w górę” z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Poza tym zobaczymy 2. sezon „Emily w Paryżu” oraz pierwszą odsłonę nowości „The Silent Sea”. Nie zabraknie filmów w klimacie świąt - obejrzymy m.in. produkcje „Święta u zrzędów” czy „Z dala od świąt”. Warto czekać też na „Opowieści pokolenia z papieżem Franciszkiem„ czy”The girl in the yellow jumper„. Co jeszcze na Netflix w tym tygodniu? Przejrzyjcie listę.

„Nie patrz w górę” – piątek 24 grudnia



Dwójka astronomów wyrusza w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą.



„Emily w Paryżu” – środa 22 grudnia



Emily, ambitna menadżerka z Chicago, dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów.



„The Silent Sea”, 1. sezon – piątek 24 grudnia



Badaczka dołącza do misji mającej na celu odzyskanie tajemniczych próbek z księżycowej bazy, w której w wyniku wypadku zginęli wszyscy mieszkańcy — w tym jej siostra.



„Z dala od świąt” – piątek 24 grudnia



Świąteczna baśń, komedia romantyczna i historia trzydziestokilkuletniego mężczyzny niechętnie poddającego się atmosferze Bożego Narodzenia.



„Lulli” – niedziela 26 grudnia



Lulli jest młodą, ambitną studentką medycyny, która marzy o zostaniu najlepszym chirurgiem na świecie. Nic nie może jej w tym przeszkodzić - nawet chłopak, z którym niedawno zerwała. Jednak jej świat wywraca się do góry nogami, gdy zostaje porażona prądem przez urządzenie do rezonansu magnetycznego i - o ironio! - zaczyna słyszeć myśli innych. Teraz dziewczyna, która była głucha na ludzi wokół siebie, odkryje możliwości i zagrożenia płynące z wiedzy o tym, co myślą inni.



„Jimmy Carr: His Dark Material” – sobota 25 grudnia



Jimmy Carr szuka humoru w najciemniejszym z miejsc w tym specjalnym programie pełnym typowych dla niego szyderczych żartów, które nazywa „gwoździem do trumny kariery”.



„Święta u zrzędów” – wtorek 21 grudnia



Rodzinna wycieczka na plażę zamienia się w koszmar, kiedy Servando i Alicia, uparta ciotka Almy, rozpoczynają przesadzoną rywalizację o przejęcie kontroli nad Gwiazdką.



„Sestri” – piątek 24 grudnia



Nastolatki Maya i Jana są nierozłączne i wszystko robią wspólnie. Uparta Jana zazwyczaj przejmuje inicjatywę, Maya podąża zaś za nią. Pewnej nocy na imprezie dziewczyny nagrywają Elenę, najpopularniejszą dziewczynę w szkole, uprawiającą seks z chłopakiem, w którym Maya kocha się od lat. Jana namawia Mayę, by upubliczniła nagranie. Kiedy film trafia do sieci, reputacja Eleny jest zrujnowana. Po ostrej konfrontacji całej trójki Elena znika, a Maya chce iść na policję. Ale Jana się sprzeciwia. Maya staje się jej nowym celem i musi znaleźć w sobie odwagę, by wyrwać się z toksycznego związku i tajemnicy, której ujawnienie może zrujnować życie dziewczyny.



„Córka innej matki”, sezon 2. – piątek 24 grudnia



Dwie kobiety dowiadują się, że ich dzieci zostały zamienione tuż po urodzeniu. Postanawiają skorygować swoje życiowe plany i założyć razem niezwykłą rodzinę.



„Opowieści pokolenia z papieżem Franciszkiem” – sobota 25 grudnia



Szczere i wzruszające historie inspirujących kobiet i mężczyzn po 70., którzy opowiadają młodym filmowcom o swoich życiowych lekcjach i ważnych wyborach, jakich dokonali.



„Vilsen” – czwartek 23 grudnia



Detektyw i była pastorka wspólnie próbują rozwiązać tajemnicę serii morderstw w Goteborgu. Prawda może jednak wymykać się wszelkim racjonalnym wytłumaczeniom.



„The girl in the yellow jumper” – niedziela 26 grudnia



Mężczyzna, który został odurzony i porwany podczas oglądania telewizji, ucieka, a następnie wraca do domu z niesamowitą opowieścią. Film oparty na faktach.

