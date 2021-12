„Jak pokochałam gangstera”. Netflix udostępnił zwiastun filmu. Premiera już w styczniu

Od drobnego oszusta do ojca chrzestnego trójmiejskiej mafii. Film inspirowany prawdziwą historią polskiego gangstera Nikodema „Nikosia" Skotarczaka. W roli głównej Tomasz Włosok. Scenariusz i reżyseria Maciej Kawulski.

„Jak pokochałam gangstera” – o czym jest film?

Główny bohater – Nikoś to chłopak z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Gigantyczne pieniądze, budowa samochodowego imperium, spektakularna ucieczka z więzienia. Jego życie to ciągła jazda bez trzymanki, która pokazuje jak wiele trzeba poświęcić, żeby móc pozostać sobą.

Obsada i twórcy filmu

W filmie zagrali: Tomasz Włosok, Antoni Królikowski, Agnieszka Grochowska, Krystyna Janda, Sebastian Fabijański, Magdalena Lamparska, Julia Wieniawa, Eryk Lubos, Dawid Ogrodnik, Janusz Chabior, Edyta Herbuś.

Twórcami obrazu „Jak pokochałam gangstera” są: Maciej Kawulski (reżyser, współscenarzysta, producent), Krzysztof Gureczny (scenarzysta), Andrzej Besztak (producent), Tomasz Wardyn (producent), Bartek Cierlica (reżyser obrazu), Kaja Rogacz (kostiumografka), Karolina Kordas (charakteryzacja), Alina Janerka (charakteryzacja FX).

„Jak pokochałam gangstera” – kiedy premiera?

Premiera filmu tylko na Netflix. W Polsce „Jak pokochałam gangstera” obejrzymy już 5 stycznia, a na świecie 12 stycznia.

